Apple annuncerà i guadagni del terzo trimestre del 2023 il 3 agosto dopo i nuovi Mac

Apple ha annunciato che giovedì 3 agosto riporterà i risultati degli utili per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2023. Il rapporto sarà disponibile alle 13:30 Pacific Time, e il CEO di Apple Tim Cook e il CFO Luca Maestri discuteranno del risultati in una teleconferenza con gli analisti alle 14:00 ora del Pacifico.

Un flusso audio in diretta della chiamata sarà disponibile sulla pagina delle relazioni con gli investitori di Apple e una registrazione sarà disponibile più tardi nel corso della giornata per la riproduzione.

Apple ha lanciato tre nuovi Mac nel trimestre, dal 2 aprile al 1 luglio, tra cui un MacBook Air da 15 pollici , un Mac Studio aggiornato e un Mac Pro aggiornato . Il trimestre ha visto anche il lancio del conto di risparmio Apple Card per i residenti negli Stati Uniti.

Apple non ha fornito indicazioni formali sulle entrate dall’inizio della pandemia di COVID-19, ma gli analisti attualmente si aspettano che la società riporti entrate in media di circa $ 81,5 miliardi in questo trimestre, secondo Yahoo Finance . Si tratterebbe di un calo di circa il 2% rispetto agli 83 miliardi di dollari di entrate registrati dalla società nel trimestre di un anno fa.

AAPL è scambiato a circa $ 188 al momento della scrittura, poiché le azioni si avvicinano al massimo di 52 settimane di $ 194,48.

