Apple rilascia aggiornamenti di sicurezza iOS e macOS rivisti per correggere la vulnerabilità sfruttata attivamente e il bug di Safari

Apple ha rilasciato oggi correzioni aggiornate di Rapid Security Response (RSR) disponibili per gli utenti iPhone e iPad che eseguono gli aggiornamenti iOS e iPadOS 16.5.1 e l’ aggiornamento macOS Ventura 13.4.1.

Gli aggiornamenti di Rapid Security Response sono progettati per fornire agli utenti iOS e macOS correzioni di sicurezza senza la necessità di installare un aggiornamento software completo. Gli aggiornamenti odierni risolvono una vulnerabilità di WebKit sfruttata attivamente, quindi è consigliabile eseguire l’aggiornamento il prima possibile.

iOS Security Response 16.5.1 (c) e ‌macOS Ventura‌ Security Response 13.4.1 (c) sono disponibili tramite il meccanismo di aggiornamento software standard nell’app Impostazioni. Si tratta di aggiornamenti rapidi, che richiedono solo un paio di minuti per scaricare l’aggiornamento e quindi un riavvio per il processo di installazione.

Una volta installato l’aggiornamento Rapid Security Response, gli utenti di iOS 16.5.1 e ‌macOS Ventura‌ 13.4.1 vedranno una versione aggiornata del software e toccando la versione nella sezione Informazioni di Impostazioni verranno visualizzate informazioni sulla versione del sistema operativo installato e l’aggiornamento Rapid Security Response. Coloro che desiderano disabilitare gli aggiornamenti di Rapid Security Response su ‌iPhone‌ possono farlo seguendo le nostre istruzioni . Gli aggiornamenti possono anche essere disabilitati su Mac .

Apple ha inizialmente introdotto questi aggiornamenti di Rapid Security Response all’inizio della settimana, ma il modo in cui sono stati denominati ha causato problemi con Safari. Selezionati siti web come Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom e altri hanno iniziato a dare un avviso di non essere supportati sul browser Safari dopo l’installazione del software.

VIA