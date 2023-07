Apple risolve il problema del disco rigido Mac Pro 2023 in macOS Ventura 13.5

In un documento di supporto pubblicato il mese scorso, Apple ha affermato che alcuni dischi rigidi SATA potrebbero disconnettersi inaspettatamente dal Mac Pro 2023 dopo che il computer si è riattivato dalla sospensione. Apple ha affermato di essere a conoscenza del problema e lo avrebbe risolto in un futuro aggiornamento di macOS , e la società ha mantenuto questa promessa oggi.

Apple ha aggiornato oggi il documento di supporto per indicare che il problema è stato risolto nell’aggiornamento di macOS Ventura 13.5 rilasciato oggi, quindi gli utenti devono semplicemente aggiornare il proprio Mac. Il problema sarà probabilmente risolto anche nella beta di macOS Sonoma.

Il problema

Sebbene il Mac Pro sia configurato con l’archiviazione SSD, dispone di porte SATA per il collegamento di dischi rigidi interni e talvolta le unità potrebbero disconnettersi a causa di un bug

“Alcuni modelli di unità SATA interne potrebbero disconnettersi inaspettatamente dal tuo computer dopo che il tuo Mac si è riattivato dalla sospensione”, ha affermato Apple. “Questo può accadere se il tuo Mac va automaticamente in stop o se metti manualmente il tuo Mac in stop. Se vedi un messaggio che il tuo disco non è stato espulso correttamente, puoi riavviare il tuo Mac per riconnetterti all’unità.”

Nuovo MacPro

Svelato al WWDC il mese scorso, il nuovo Mac Pro presenta il chip M2 Ultra di Apple. Il desktop tower ha lo stesso design del modello basato su Intel del 2019, ma manca il supporto della scheda grafica e la RAM aggiornabile dall’utente a causa dell’architettura unificata del silicio Apple. I clienti che non hanno bisogno dell’espansione PCIe dovrebbero invece prendere in considerazione Mac Studio .

