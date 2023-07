Apple sta considerando l’iPad pieghevole, secondo fonti della catena di approvvigionamento

Apple sta valutando la possibilità di rilasciare un iPad pieghevole in futuro, secondo un’anteprima protetta da paywall di un imminente rapporto DigiTimes condiviso oggi.

“Apple, che si vocifera stia lavorando agli smartphone pieghevoli da diversi anni, starebbe valutando di estendere lo sforzo al settore dei tablet”, afferma l’anteprima, citando fonti della filiera a monte.

Il rapporto conferma le voci esistenti su un iPad pieghevole. A gennaio, l’analista Apple Ming-Chi Kuo aveva previsto che un iPad pieghevole sarebbe stato lanciato nel 2024 , ma Mark Gurman di Bloomberg e Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, hanno affermato di non aver sentito nulla di un dispositivo del genere all’epoca. Kuo ha affermato che l’iPad pieghevole presenterà un design completamente nuovo e un cavalletto in fibra di carbonio leggero e resistente.

Come gli smartphone pieghevoli di marchi come Samsung e Google, un iPad pieghevole avrebbe una cerniera che consente di aprire e chiudere il dispositivo come un libro, risultando in un display molto più grande rispetto ai modelli esistenti quando è aperto. Un iPad pieghevole sarebbe probabilmente posizionato sopra l’iPad Pro da 12,9 pollici, che parte da € 1.099.

Apple non ha ancora rilasciato alcun dispositivo con display pieghevoli, ma le voci suggeriscono che la società stia prendendo in considerazione tutte le opzioni a lungo termine, inclusi iPhone , iPad e Mac pieghevoli . Resta da vedere se Apple rilascerà mai qualcuno di questi dispositivi o se i piani rimarranno limitati alla fase di ricerca e sviluppo.

VIA