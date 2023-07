Apple sta sperimentando lo strumento AI “Apple GPT”, nessun lancio ancora pianificato

Apple sta lavorando a progetti di intelligenza artificiale “Apple GPT” che potrebbero competere con ChatGPT di OpenAI, secondo Mark Gurman di Bloomberg . Il lavoro sull’intelligenza artificiale è diventato una priorità per Apple nel corso degli ultimi mesi, con la proliferazione dei servizi di chatbot e delle funzioni di intelligenza artificiale nelle app.

L’azienda di Cupertino ha sviluppato un framework “Ajax” per modelli di linguaggio di grandi dimensioni come ChatGPT, Bing di Microsoft e Bard di Google, e ha sviluppato il proprio chatbot interno che alcuni ingegneri chiamano “Apple GPT”, un gioco di parole su ChatGPT. Apple non ha ancora una “strategia chiara” per creare un prodotto per i consumatori, afferma Gurman.

Data la popolarità dei chatbot AI, Apple teme di essere in ritardo rispetto alle nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale che cambieranno il modo in cui le persone interagiscono con gli smartphone. I dipendenti Apple devono ottenere un accesso speciale per accedere all’app chatbot su cui Apple sta lavorando e il suo output non può essere utilizzato per sviluppare nuove funzionalità di prodotto per i clienti. Viene utilizzato per la prototipazione del prodotto e può rispondere a domande basate sui dati che Apple ha utilizzato per addestrarlo.

La piattaforma Ajax è basata sul framework di machine learning Jax di Google, in esecuzione su Google Cloud. Secondo quanto riferito, Apple ha preso in considerazione la possibilità di firmare un contratto con OpenAI e ha testato la tecnologia di OpenAI per i suoi team aziendali, ma alla fine non l’ha fatto.

Apple ha diversi team che lavorano sull’intelligenza artificiale e tentano di risolvere problemi come i problemi di privacy. Anche con il suo assistente personale Siri , Apple è sempre stata più cauta rispetto ai concorrenti, puntando a mettere la privacy al di sopra della funzionalità. Apple è stata criticata per le carenze di ‌Siri‌ rispetto ai prodotti concorrenti di Google, Microsoft, Samsung, Amazon e altri.

Durante la chiamata sugli utili di maggio di Apple , Tim Cook ha affermato che ci sono “una serie di problemi che devono essere risolti” con l’IA e che è importante essere “deliberati e ponderati” nell’approccio allo sviluppo. Cook ha anche affermato che Apple vede l’intelligenza artificiale come “enorme” e prevede di “continuare a intrecciarla nei prodotti su una base molto ponderata”.

