ChromeOS Flex: cos’è e perché dovresti usarlo

I rifiuti elettronici sono un problema poiché le persone acquistano e sostituiscono più dispositivi per sé e per le proprie famiglie. Conservare i dispositivi più a lungo è un ottimo modo per ridurre i rifiuti elettronici, ma può essere difficile quando il tuo dispositivo Windows o macOS si sente sottodimensionato e lento. Potresti sostituirlo con uno dei migliori Chromebook , ma Google ha creato un altro modo per rendere nuovo il tuo vecchio computer. Questo sistema operativo, chiamato ChromeOS Flex, può aiutarti a dare nuova vita al tuo vecchio dispositivo. Diamo un’occhiata a cos’è ChromeOS Flex, come usarlo e come si confronta con il normale ChromeOS.

Che cos’è Google Chrome Chrome OS Flex?

ChromeOS Flex è un sistema operativo alternativo che porta ChromeOS praticamente su qualsiasi computer obsoleto, sia esso un Mac o un PC Windows. Come ChromeOS, ChromeOS Flex si basa su Chromium OS, la base open source per il sistema operativo desktop di Google. Anche se ChromeOS Flex differisce leggermente da ChromeOS, riceve comunque gli aggiornamenti con la stessa cadenza, il che può portare nuove funzionalità al tuo computer che non sono più supportate.

ChromeOS Flex fa quasi tutto ciò che può fare la versione normale di ChromeOS. Il browser Chrome è fondamentale per l’esperienza, consentendoti di navigare sul Web in un ambiente leggero e sicuro. Poiché ChromeOS e ChromeOS Flex non supportano applicazioni provenienti da altre fonti, il tuo computer funziona in un ambiente protetto dalla maggior parte dei virus. Ciò significa anche che gli utenti sono limitati nelle app che possono installare e utilizzare senza Wi-Fi. Poiché molte persone utilizzano principalmente browser Web sui propri computer, questo non dovrebbe essere un rompicapo per la maggior parte. Gli utenti possono comunque accedere alla maggior parte delle app che utilizzano, come Gmail o Microsoft Office, utilizzando un sito Web o un’app Web.

Come si confronta Google ChromeOS Flex con ChromeOS?

Esistono alcune differenze fondamentali tra ChromeOS Flex e il normale ChromeOS. In particolare, Flex non supporta le app Android. Tuttavia, come sul normale ChromeOS, in futuro sarà possibile eseguire lo streaming di app dallo schermo del tuo telefono Android . E proprio ora, puoi utilizzare Phone Hub nella sua massima estensione. I dispositivi con ChromeOS Flex installato potranno utilizzare l’Assistente Google.

Un’altra differenza fondamentale tra ChromeOS Flex e ChromeOS è la parziale mancanza di supporto per le app Linux. Mentre i normali Chromebook possono utilizzare Linux, alcuni dispositivi con ChromeOS Flex potrebbero non disporre dell’hardware per supportarlo. Ciò significa che alcuni dispositivi con ChromeOS Flex saranno solo macchine cloud-first con alcune app Web coinvolte.

ChromeOS Flex supporta solo dispositivi basati su processori Intel e AMD. Ciò significa che i computer forniti con chipset ARM, come i dispositivi con chip M1 o M2 di Apple, non entreranno nella dolce esperienza simile a un Chromebook. Poiché la maggior parte dei computer ARM sono nuovi e abbastanza capaci da eseguire correttamente i loro sistemi operativi originali, dubitiamo che una versione compatibile con ARM del sistema operativo verrà rilasciata nel prossimo futuro. Se sei un appassionato di Apple con un MacBook Intel che non riceve più aggiornamenti macOS, potresti provare Google ChromeOS Flex.

ChromeOS Flex non supporta alcune porte e funzioni che potrebbero essere incluse nel tuo dispositivo. Ciò significa che alcuni elementi potrebbero non funzionare come previsto o, nel peggiore dei casi, non funzionare affatto. I componenti e le porte potenzialmente interessati includono unità CD e DVD, lettori di impronte digitali, porte FireWire, fotocamere a infrarossi e riconoscimento facciale, Thunderbolt e stilo o altre periferiche a penna. C’è anche la possibilità che alcune funzioni, come i tasti di scelta rapida, non funzionino correttamente.

Google ha una raccolta di dispositivi certificati supportati ufficialmente da ChromeOS Flex, completi di dettagli su quali funzionalità funzionano e quali no. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, puoi aspettarti che ChromeOS Flex funzioni correttamente, indipendentemente dal fatto che tu disponga di hardware ufficialmente certificato o meno. È facile provarlo senza impegnarsi in modo permanente.