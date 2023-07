Come aprire il Chrome Web Store per aggiungere le tue estensioni preferite

Il Chrome Web Store è un’ottima risorsa per chiunque utilizzi il browser Google Chrome o un browser Web compatibile con le estensioni di Chrome. Ad esempio, Microsoft Edge e altre app basate su Chromium possono utilizzare le stesse estensioni del browser.

Se vuoi aumentare la tua produttività, aggiungere funzionalità utili al tuo browser o modificarne l’aspetto, scopri come aprire e navigare nel Google Chrome Web Store per esplorare gli aggiornamenti e i componenti aggiuntivi disponibili.

Apri il Chrome Web Store da Google Chrome

Se utilizzi Google Chrome sul tuo PC Windows o Mac, puoi migliorare la tua esperienza di navigazione con una varietà di estensioni e temi. È facile aprire il Chrome Web Store dal browser Google Chrome.

Seleziona i tre punti verticali nell’angolo in alto a destra della barra degli indirizzi per visualizzare un menu di opzioni. Passa il mouse sopra il sottomenu Estensioni , quindi seleziona Visita il Chrome Web Store .

Si apre una nuova scheda che mostra la pagina delle estensioni del Chrome Web Store. Da lì, puoi sfogliare le estensioni utilizzando il carosello in alto o scorrendo verso il basso e controllando le schede nella pagina principale.

Restringi un particolare tipo di estensione selezionando una categoria dalla barra laterale sinistra. Google offre suggerimenti nella categoria Consigliato per te e fornisce diverse altre opzioni, tra cui le categorie Accessibilità , Blogging , Produttività e Shopping . Puoi anche digitare parole chiave nella casella di ricerca nell’angolo in alto a destra per trovare particolari strumenti ed estensioni che rendono più comodo l’accesso alle informazioni di cui hai bisogno. Seleziona l’ opzione Temi nell’angolo in alto a sinistra per sfogliare gli stili personalizzati che puoi applicare al tuo browser.

Come installare estensioni e temi di Chrome

Dopo aver trovato qualcosa che ti piace, installa l’estensione aprendola nel Chrome Web Store, quindi selezionando il pulsante Aggiungi a Chrome nell’angolo in alto a destra. Una finestra popup fornisce informazioni sulla privacy e sulla sicurezza dell’estensione. Seleziona Aggiungi estensione per continuare.

È normale che un’estensione richieda l’autorizzazione per leggere e modificare i dati sui siti Web visitati. Alcune estensioni possono essere personalizzate per limitare i siti Web a cui possono accedere e tutte le estensioni possono essere disattivate e disinstallate se si desidera fare una pausa o rimuoverle completamente.

Con un tema Chrome, scegli Aggiungi a Chrome e il nuovo tema si attiverà immediatamente.

Come utilizzare le estensioni di Chrome

Alcune estensioni di Chrome iniziano a funzionare non appena le installi. Altri richiedono una configurazione. Puoi accedere ad alcune estensioni nella barra degli strumenti che appare a destra della barra degli indirizzi. Le estensioni della barra degli strumenti vengono visualizzate come icone. Puoi fare clic su di essi per attivarli o fare clic con il pulsante destro del mouse per ulteriori opzioni.

Per gestire le estensioni:

Seleziona l’icona all’estrema destra della barra degli strumenti che assomiglia a un pezzo di puzzle, quindi scegli Gestisci estensioni dal menu a comparsa. In alternativa, usa il menu Altro nell’angolo in alto a destra, passa con il mouse su Estensioni , quindi scegli Gestisci estensioni . Si apre una nuova scheda che mostra le estensioni installate sul computer Vedrai un interruttore a levetta che è blu quando è acceso e grigio quando è spento. Ci sono anche pulsanti per mostrare più dettagli e per rimuovere un’estensione.

Apri il Chrome Web Store da un Chromebook

ChromeOS è ottimo per la maggior parte delle esigenze informatiche e la nostra guida ai migliori Chromebook può aiutarti se sei interessato a passare da Windows e macOS.

Il browser Chrome è l’interfaccia principale su un Chromebook, quindi le estensioni di Chrome sono importanti. Puoi utilizzare il metodo sopra menzionato per aprire il Chrome Web Store dal tuo browser Chrome.

Puoi anche aprire il Chrome Web Store dal Launcher. Seleziona il pulsante rotondo nell’angolo in basso a sinistra e digita Web Store nella casella di ricerca. Quando viene visualizzato nell’elenco seguente, selezionalo per aprire il Chrome Web Store in una scheda del browser.

E le app di Chrome?

Potresti trovare riferimenti alle app di Chrome online, ma non sono più supportate ad eccezione dei clienti e dei partner di Google Enterprise ed Education. Google ha affermato che il supporto delle app di Chrome è stato esteso per questi utenti “almeno fino a gennaio 2025“.

Per tutti gli altri, non sono più accessibili nel Chrome Web Store e le app di Chrome esistenti non verranno eseguite. Per le app Chrome di Google e alcune altre che hanno app Web equivalenti, vieni reindirizzato a un sito Web che fornisce funzionalità simili.

Le app di Google Chrome richiedono un browser Web compatibile poiché sono realizzate con linguaggi compatibili con il Web come HTML, CSS e JavaScript. Queste app assomigliano molto alle app di Windows e macOS e si aprono nelle loro finestre.

È stata un’ottima idea e sono state sviluppate molte app di Chrome, ma una nuova tecnologia chiamata app web progressive (PWA) è un’opzione migliore per gli sviluppatori web che desiderano creare app leggere che funzionano ovunque.

Apri il Chrome Web Store da un altro browser

Diversi browser sono compatibili con estensioni e temi di Chrome. Ad esempio, i browser Microsoft Edge, Opera e Brave supportano le estensioni di Chrome.

Il browser Safari di Apple supporta le estensioni ma non è compatibile con le estensioni di Chrome. Tuttavia, puoi installare il browser Chrome su un Mac se devi accedere a un’estensione di Chrome. Molte estensioni di Chrome funzionano in Firefox, ma ci sono alcune incompatibilità .

Puoi verificare se il tuo browser è supportato aprendo il Chrome Web Store utilizzando questo link:

Supporto Android e iOS per le estensioni di Chrome

Le estensioni di Chrome sono progettate per i computer, non per gli smartphone. Sulla maggior parte dei telefoni Android, il browser predefinito è Chrome, che non supporta le estensioni. Su un iPhone, il browser Safari predefinito supporta solo le estensioni di Safari.

Alcuni browser per dispositivi mobili di terze parti supportano le estensioni di Chrome, ma le estensioni non sono progettate per schermi di piccole dimensioni e potrebbero non funzionare correttamente sul tuo smartphone.

Le migliori estensioni di Chrome

Il Chrome Web Store ha una grande varietà di estensioni e temi. La personalizzazione del tuo browser web è una decisione personale, ma ci sono alcune estensioni popolari che potresti voler controllare. Esistono estensioni di Gmail che ti tengono aggiornato sulla posta elettronica senza tenere aperta una scheda.

Grammarly è un’estensione utile che ti aiuta a correggere gli errori di ortografia e grammatica durante la digitazione online.

I gestori di segnalibri possono aiutarti a organizzare l’enorme numero di siti Web che desideri visitare regolarmente.

Abbiamo un elenco completo di consigli sulle migliori estensioni di Chrome che potresti trovare utili nella tua ricerca per personalizzare il funzionamento del tuo browser.