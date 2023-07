Come cambiare il carattere sul tuo telefono Android

Diversi produttori di telefoni offrono vari gradi di controllo ai propri utenti quando si tratta di modificare il carattere di sistema. Alcuni ti consentono solo di modificare la dimensione del carattere (l’altezza e la larghezza delle lettere) e il peso (lo spessore dei tratti della lettera). Altri ti consentono di cambiarlo completamente.

Come modificare le impostazioni dei caratteri su Samsung Tra i principali produttori di telefoni, i telefoni Samsung Galaxy e Samsung OneUI offrono la massima flessibilità quando si tratta di visualizzare il testo. Non solo puoi modificare le dimensioni e il peso del carattere, ma c’è un mare di tipi di caratteri disponibili per il download sul Galaxy Store . Ecco come farlo. Vai alle impostazioni del tuo telefono . Seleziona Visualizza . Tocca Dimensione e stile carattere Per modificare il carattere, tocca Stile carattere . Puoi scegliere tra qualsiasi font preinstallato o scaricarne uno nuovo. Tocca l’interruttore per rendere il testo in grassetto o sposta il dispositivo di scorrimento per modificarne le dimensioni.

Come modificare le impostazioni dei caratteri su OnePlus

Sebbene sia possibile modificare il carattere sui telefoni OnePlus, la funzionalità integrata probabilmente non è ciò che stai cercando.

Vai alle impostazioni del tuo telefono . Seleziona Sfondi e stile . Tocca Carattere Cambia lo stile e la dimensione del carattere. Tocca Applica dopo aver apportato le modifiche.

Non c’è molta varietà tra cui scegliere, ma è più di quanto la maggior parte dei telefoni Android ti permetta di scegliere.

Come modificare le impostazioni dei caratteri su Pixel

I telefoni Google Pixel non ti consentono di cambiare il carattere, ma puoi regolare le dimensioni e il peso. E, a differenza di altri telefoni della nostra lista, i Pixel hanno un’opzione per il testo ad alto contrasto, che forza il testo del telefono a essere bianco o nero e, in alcuni casi, vi mette un tratto sopra per renderlo più visibile.

Vai alle impostazioni del tuo telefono . Scorri verso il basso e seleziona Visualizza . Scorri verso il basso e tocca Dimensioni display e testo . Modificare il carattere e le dimensioni del display, mettere in grassetto il testo o utilizzare testo a contrasto elevato.

Come modificare le impostazioni dei caratteri con un launcher

Una cosa sui telefoni Android è che sono diversi. La maggior parte dei produttori di telefoni carica la propria versione di Android sui propri telefoni, quindi ti ritroverai con una serie di opzioni di personalizzazione con diversi gradi di personalizzazione tra i telefoni. D’altra parte, Android ti consente di scegliere un launcher, che ti offre le stesse opzioni di personalizzazione su qualsiasi telefono. Non tutti i lanciatori ti consentono di scegliere i caratteri, ma ne vale la pena di guardarne alcuni. E se sei interessato a provare un nuovo lanciatore, abbiamo un elenco dei migliori lanciatori da provare.

Come modificare le impostazioni dei caratteri con Smart Launcher 6

Apri il menu delle impostazioni di avvio premendo a lungo sulla homepage. Seleziona Aspetto globale . Tocca Carattere . Cambia il carattere del titolo e il carattere del corpo. Il primo viene utilizzato per la maggior parte delle cose nella schermata iniziale del programma di avvio e il secondo viene utilizzato per cose come i nomi delle app.

Come modificare le impostazioni dei caratteri con Niagara Launcher

Apri il menu di avvio premendo a lungo sulla home page. Scorri verso il basso e seleziona Impostazioni Niagara . Tocca Guarda Seleziona Carattere . Scegli uno stile di carattere o aggiungi il tuo carattere

Come modificare le impostazioni dei caratteri con Apex Launcher