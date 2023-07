Come cancellare la cronologia di Google Maps

Questa guida mostra come eliminare la cronologia delle ricerche di Google Maps su app Android e iOS e browser desktop. Google sincronizza la tua cronologia delle ricerche sui dispositivi a cui è stato eseguito l’accesso con lo stesso account, quindi non preoccuparti se non sei vicino al tuo Chromebook di livello superiore per eliminare la cronologia; usa il tuo telefono!

Cosa succede quando elimino la mia cronologia delle ricerche di Google Maps?

L’eliminazione della cronologia delle ricerche di Google Maps impedisce agli elementi cercati di comparire nelle tue ricerche recenti. Puoi eliminare singoli elementi o elementi all’interno di un intervallo personalizzato (o anche sempre).

La rimozione di un elemento dalla cronologia delle ricerche di Google Maps non rimuove il luogo dagli elenchi. Rimangono anche le tue recensioni di un luogo. Se desideri eliminare questi elementi, devi trovarli manualmente.

Cancella la cronologia delle ricerche utilizzando il tuo telefono o tablet Android

Se hai il tuo telefono Android a portata di mano, la cancellazione della cronologia delle ricerche richiede un paio di passaggi dall’app Google Maps:

Apri Google Maps sul tuo telefono. Tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Tocca Impostazioni . Scorri verso il basso e tocca Cronologia di Maps . Per eliminare in blocco, tocca il pulsante Elimina a destra dello schermo Per eliminare una singola attività di ricerca, scorri verso il basso e tocca la X accanto ad essa Per eliminare automaticamente la tua attività dopo un certo periodo di tempo, tocca Elimina automaticamente

Cancella la cronologia delle ricerche di Google Maps sul tuo iPhone o iPad

Eliminare la cronologia delle ricerche di Google Maps su iOS è semplice come cancellarla su Android.

Apri l’ app Google Maps . Tocca la tua foto del profilo nell’angolo in alto a destra dell’app. Tocca Impostazioni Tocca Cronologia mappe . Seleziona Elimina attività per nella barra di ricerca nella parte superiore dello schermo. Seleziona Elimina per data per eliminare una parte della cronologia di Google Maps. Seleziona Sempre per eliminare tutte le tue ricerche su Google Maps.

Tocca Elimina per confermare la tua scelta

Cancella la cronologia delle ricerche utilizzando il browser del tuo computer

Anche se Google Maps è il compagno perfetto mentre sei in giro, probabilmente lo utilizzerai su un computer desktop quando pianifichi un viaggio. Ecco come eliminare la cronologia delle ricerche su un browser desktop.

Apri Google Maps utilizzando il tuo browser web e accedi al tuo account Google. Fai clic sul menu dell’hamburger nell’angolo in alto a sinistra Fai clic su Attività su Maps nella parte inferiore del menu. Conferma la tua identità toccando il pulsante Verifica . Lo schermo mostra le tue interazioni recenti con Maps, indipendentemente dal fatto che tu abbia cercato un luogo, indicazioni stradali condivise o un’altra attività. Tocca l’ icona del calendario nell’angolo in alto a sinistra per eliminare la cronologia da una data specifica. Tocca la X accanto a una voce per eliminarla. Per eliminare in blocco le voci, tocca il pulsante Elimina a destra dello schermo e seleziona l’intervallo di tempo per il quale desideri che la tua attività venga eliminata. Seleziona Elimina automaticamente per eliminare automaticamente la tua attività dopo un certo periodo di tempo.

Eliminazione della sequenza temporale e della cronologia delle posizioni

Google Maps può tracciare la tua posizione, memorizzando i dati in una timeline su Google Maps. Questo può essere utile quando vuoi rivedere dove sei stato, ma eliminare la cronologia delle posizioni è semplice.

Elimina la cronologia e la cronologia delle posizioni utilizzando il tuo telefono Android

La revisione e la modifica della sequenza temporale utilizzando il tuo telefono Android è semplice e accessibile.

Apri Google Maps sul tuo telefono o tablet. Tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Tocca La tua cronologia Per rimuovere una visita dalla cronologia, individuala utilizzando una delle opzioni sopra. Il modo più semplice è cercarlo nella scheda Giorno . Tocca il menu di overflow ( ⋮ ) accanto alla voce che desideri rimuovere o modificare, quindi seleziona l’azione appropriata. Per rimuovere un giorno intero dalla sequenza temporale, tocca il menu extra ( ⋮ ) nell’angolo in alto a destra e seleziona Elimina giorno .

Google ti consente anche di cancellare la cronologia delle posizioni o di eliminarla automaticamente dopo un po’ di tempo. Il processo è semplice.

Apri Google Maps sul tuo telefono o tablet. Tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Tocca La tua cronologia . Tocca il menu extra ( ⋮ ) nell’angolo in alto a destra Tocca Impostazioni e privacy . Per eliminare tutta la cronologia delle posizioni, tocca Elimina tutta la cronologia delle posizioni . Per eliminare un periodo di tempo specifico dalla cronologia delle posizioni, tocca Elimina intervallo Cronologia delle posizioni . Tocca Elimina automaticamente la cronologia delle posizioni per eliminare automaticamente la cronologia delle posizioni dopo 3, 18 o 36 mesi.

Elimina la cronologia e la cronologia delle posizioni sul tuo iPhone o iPad

Il processo per eliminare la tua posizione e posizione nell’app iOS di Google Maps è leggermente diverso e il tutorial di Google è obsoleto. Ecco cosa farai:

Apri l’ app Google Maps . Tocca la foto del tuo profilo o l’iniziale nell’angolo in alto a destra e seleziona La tua cronologia . Premi l’ icona di overflow (tre puntini) e tocca Impostazioni . Scegli Tutta la cronologia delle posizioni nella scheda Impostazioni posizione: Per eliminare una data o un intervallo di tempo specifico, seleziona Elimina intervallo Cronologia delle posizioni . Per eliminare tutti i dati di ricerca per un giorno, scegli Elimina il giorno . Per eliminare una fermata specifica, seleziona Mostra calendario , trova la fermata e tocca Elimina .

Segui le indicazioni per confermare la tua richiesta.

