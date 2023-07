Come collegare un controller PS4 al tuo telefono o tablet Android

Sei pronto per giocare una volta collegato. Non è necessaria alcuna configurazione.

Cos’altro posso fare con il mio controller DualShock 4?

Il tuo controller DualShock 4 è un ottimo controller Android, ma può fare molto di più che agire come un controller Android generico.

Se possiedi una PlayStation 5 o una PlayStation 4, puoi utilizzare l’app PS Remote Play (disponibile solo su Android 10 e versioni successive) per accedere alla tua console da qualsiasi luogo. Questa app ti consente di giocare con tutte le funzionalità del tuo controller DualShock 4 senza compromessi.

Puoi anche utilizzare il controller per navigare sul tuo dispositivo in un pizzico, anche se non lo consigliamo se non in un pizzico.

Gioca ai giochi per dispositivi mobili con il controller DualShock 4

Il DualShock 4 di Sony è un ottimo controller e può rendere i giochi mobili molto più divertenti. Il controller è anche compatibile con i dispositivi iOS di Apple, inclusi gli iPad. Tuttavia, molti fantastici giochi Android non hanno bisogno di un controller. La nostra carrellata dei migliori giochi Android ti regalerà ore di divertimento, indipendentemente dal tuo modo preferito di giocare.

