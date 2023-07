Come contrassegnare tutti i tuoi messaggi Gmail come letti

Gmail è uno dei servizi di posta elettronica più popolari in circolazione, con oltre 1,8 miliardi di utenti in tutto il mondo. Non sorprende che non ci voglia molto prima che la tua casella di posta si riempia di spam, promozioni e newsletter indesiderate. Sebbene il servizio di posta elettronica sia dotato di una moltitudine di strumenti, opzioni di automazione e filtri per setacciare la posta indesiderata, nessuna quantità di ordinamento impedirà alle e-mail non lette di attivare la tua ansia di notifica.

Sia che tu controlli le tue e-mail su un PC desktop, uno dei migliori Chromebook o un telefono Android, gestire un’orda di messaggi non letti è travolgente. La soluzione, tuttavia, è sorprendentemente semplice. Basta contrassegnarli tutti come letti. Ecco come puoi contrassegnare tutte le email come lette in modo efficiente.

Perché anche contrassegnare tutte le email come lette? Se non ti dispiace fare il possibile, è meglio eliminare le e-mail spazzatura e organizzare prima la tua casella di posta. È semplice come fare riferimento alla nostra guida completa sulla creazione di etichette Gmail e sull’utilizzo di filtri su caselle di posta in arrivo traboccanti per affrontare la minaccia della posta indesiderata. Dopo aver separato il proverbiale grano dal loglio, sei libero di contrassegnare le email non importanti come lette. Ciò non solo rende la tua casella di posta più gestibile, ma rende anche utili le notifiche e-mail. Esistono diversi modi per svolgere questa attività, a seconda che tu preferisca la versione mobile o desktop di Gmail. Iniziamo con l’opzione più semplice ed efficiente. Come contrassegnare tutti i messaggi come letti in Gmail sul desktop La versione desktop di Gmail offre il percorso più semplice per contrassegnare le tue e-mail come rosse. Puoi farlo dalla barra di ricerca, che ti consente di contrassegnare tutti i messaggi nella posta in arrivo come letti, o con l’ opzione Seleziona tutto , che ti consente di contrassegnare le e-mail come lette all’interno di una particolare categoria o etichetta. Contrassegna tutte le email come lette tramite la barra di ricerca Usando questo metodo, puoi contrassegnare ogni email nella tua casella di posta come letta in pochissimo tempo Accedi al tuo account Gmail da un browser web. Digita label:inbox is:unread nella barra di ricerca che si trova nella parte superiore dell’interfaccia utente di Gmail. Premi Invio e appariranno tutti i tuoi messaggi non letti. Fare clic sulla freccia del menu a discesa accanto alla casella di controllo nell’angolo in alto a sinistra della pagina e fare clic su Tutto L’esecuzione dell’ultimo passaggio fa apparire un messaggio che consente di selezionare tutte le conversazioni che corrispondono a questa ricerca . Fai clic su quel prompt per selezionare tutti i messaggi nella tua casella di posta. Il prompt viene visualizzato come collegamento in un banner situato nella parte superiore della pagina. Fai clic sul menu a tre punti situato sopra le e-mail selezionate e fai clic sull’opzione Segna come letto In alternativa, puoi selezionare l’ icona Segna come già letto (ovvero il simbolo che assomiglia a una busta aperta) dalla barra degli strumenti situata in alto. In questo modo tutti i messaggi nella posta in arrivo verranno contrassegnati come letti.

Contrassegna tutte le email come già lette con l’opzione Seleziona tutto

Se desideri solo contrassegnare le email come lette all’interno di una categoria (come Principale, Promozioni o Social) o di un’etichetta particolare, puoi semplicemente utilizzare l’ opzione Seleziona tutto .

Accedi al tuo account Gmail da un browser web. Fare clic sulla categoria o sull’etichetta in cui si desidera contrassegnare i messaggi come già letti Ora, fai clic sulla freccia del menu a discesa accanto alla casella di controllo nell’angolo in alto a sinistra della pagina e fai clic su Tutto . Se desideri selezionare tutti i messaggi nella cartella Promozioni in Gmail, ad esempio, fai clic su Seleziona tutte le x conversazioni in Promozioni , dove x indica il numero di email non lette. Questo collegamento appare all’interno di un banner situato nella parte superiore della pagina. Fai clic sul menu a tre punti situato sopra le e-mail selezionate e seleziona l’ opzione Segna come già letto . In questo modo tutti i messaggi nella cartella Promozioni verranno contrassegnati come letti.

Come contrassegnare i messaggi come letti nell’app Gmail su Android

A differenza della versione desktop di Gmail, l’app per Android non ti consente di contrassegnare tutti i messaggi come letti in una volta sola. Devi selezionarli uno per uno sull’app Gmail per Android. Questo è un processo noioso ma inevitabile. Quindi, a meno che tu non abbia un debole per le attività di Sisifo, ti consigliamo di provare a farlo sulla versione desktop di Gmail. Ma se tutto ciò che hai è uno smartphone e un sacco di tempo da perdere, questa è tecnicamente un’opzione praticabile nel senso più ampio del termine.

VIA