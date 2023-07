Come creare le migliori emote di Twitch

Chiunque può utilizzare le emoticon globali di Twitch, ma creare le tue emoticon è un ottimo modo per fare una dichiarazione unica nella chat o per promuovere e far crescere il tuo canale . Le emoticon personalizzate possono essere ricondotte al canale del creatore.

Ti guidiamo attraverso la creazione e il caricamento di un’emoticon Twitch personalizzata. Non è necessario un dispositivo specifico per eseguire questa operazione, ma ti consigliamo di utilizzare un computer desktop o uno dei nostri Chromebook economici preferiti .

Chi può creare un’emoticon Twitch?

Solo gli affiliati Twitch e i partner Twitch possono creare e utilizzare emoticon Twitch personalizzate. Verifica la tua idoneità a questi programmi nella guida al programma partner di Twitch .

Quali sono i requisiti per creare un’emoticon Twitch?

Prima di trasformare in realtà la tua idea per l’emote perfetta di Twitch, assicurati che sia conforme alle linee guida di Twitch relative a contenuto e formattazione.

Soprattutto, la tua emoticon deve rispettare i Termini di servizio e le Linee guida della community di Twitch . Oltre a queste linee guida, anche questi elementi sono vietati per l’uso nelle emoticon:

Volgarità.

Incoraggiare le violazioni delle Norme della community.

Politica.

Effetti lampeggianti o tremolanti.

Singole lettere e caratteri. In questo modo non è possibile utilizzare più emoticon per compitare una parola. Creare una parola in un’emote va bene fintanto che è leggibile.

Una volta che sai che la tua emoticon non violerà queste linee guida, crea un’emoticon che aderisca alle seguenti limitazioni di stile e dimensioni:

Formato PNG

Dimensione massima del file di 1 MB

Tra 112 x 112 pixel e 4096 x 4096 pixel (quadrati)

Sfondo trasparente

Twitch consiglia inoltre di visualizzare l’emoticon completata con una risoluzione del 100% per assicurarsi che sia chiara e facilmente visualizzabile.

Ora che conosci le regole, sei pronto per creare e caricare la tua emoticon.

Come creare un’emoticon Twitch

Finché l’emoticon completata rispetta le linee guida, non importa quale app o programma utilizzi. Tuttavia, ti consigliamo di utilizzare Canva se non disponi di uno strumento preferito, in quanto dispone di un paio di strumenti ingegnosi per accelerare il processo di creazione delle emoticon.

Canva ha un modello per le emoticon di Twitch. Se sei abbonato a Canva Pro, puoi esportarlo con uno sfondo trasparente. In alternativa, puoi aprire il file in uno di questi strumenti per rimuovere gratuitamente lo sfondo .

Quindi, ora che la tua emoticon Twitch è pronta, puoi caricarla.

Come caricare un’emoticon di Twitch

Quando la tua emoticon Twitch è pronta e hai ricontrollato le linee guida, caricala. Twitch fa il duro lavoro per te. Hai solo bisogno del file PNG.

Vai alla dashboard di Twitch . Fai clic su Premi per gli spettatori . Fai clic su Emoticon .

Nella sezione Emoticon per abbonati , carica la tua immagine con il ridimensionamento automatico o la modalità manuale. La modalità di ridimensionamento automatico converte l’immagine nelle tre dimensioni delle emoticon (28 x 28, 56 x 56 e 112 x 112 pixel), quindi, a meno che tu non voglia ridimensionare manualmente l’immagine, ti consigliamo di scegliere questa opzione.

Tutto ciò di cui hai bisogno ora è inserire un codice emote e caricarlo. A meno che tu non sia un partner Twitch in regola o un affiliato, devi attendere una revisione manuale prima che la tua emoticon sia utilizzabile.