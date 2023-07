Come disattivare il blocco popup di Google Chrome

Il blocco popup di Google Chrome è utile per bloccare annunci fastidiosi . Ma a volte, può essere il problema invece della soluzione. Alcuni siti Web utilizzano reindirizzamenti o finestre popup per avviare un download e visualizzare controlli di verifica, tra le altre funzionalità. Il tuo browser potrebbe contrassegnarli come annunci intrusivi perché è un’impostazione predefinita, ma puoi disattivarla nel menu delle impostazioni. Tuttavia, perderai il controllo della modalità di visualizzazione degli annunci e dei reindirizzamenti sullo schermo.

I tablet, i telefoni e la maggior parte dei PC Android possono disattivare la funzione per determinati siti Web, ma i dispositivi Apple no, ad eccezione del MacBook. In questo articolo, ti mostriamo tutti i modi per disattivare il blocco dei popup di Chrome.

Come disattivare il blocco popup di Chrome sui tuoi dispositivi

Per impostazione predefinita, il browser Web Chrome consente il blocco dei popup. Le nuove schede o finestre non possono aprirsi automaticamente a meno che non disattivi il blocco o non sia presente malware sul tuo dispositivo . Quando il browser del tuo dispositivo mobile interrompe un popup, vedrai una notifica sotto la barra degli indirizzi con la richiesta di consentirlo.

Sui PC, viene visualizzata un’icona con una X rossa sul lato destro della barra degli indirizzi. C’è anche un piccolo lucchetto sul lato sinistro della barra degli indirizzi per consentire i popup. Lo troverai sia su PC che su app mobili. L’utilizzo di queste icone e della notifica applica l’autorizzazione solo alla pagina Web che stai visualizzando. Se desideri disattivare completamente il blocco dei popup, utilizza il menu delle impostazioni di Chrome. Offre la possibilità di personalizzare le app da cui ricevere i popup e bloccarne altre.

Tuttavia, questo vale solo per gli utenti Android. Gli utenti di iPhone e iPad devono visitare un sito Web e consentire i reindirizzamenti dalla notifica pop-up bloccata. Il processo non funziona su alcune versioni di iOS, quindi potresti non vedere la notifica.

Modifica le impostazioni del blocco popup sulle app di Chrome con i seguenti passaggi.

Disattiva il blocco popup di Chrome su Android

Apri Chrome e visita una pagina web. Chrome ti avvisa quando tenta di aprire una pagina pop-up. Tocca Mostra sempre per disattivare il blocco solo per quel sito web. In alternativa, tocca il lucchetto sul lato sinistro della barra degli indirizzi. Quindi seleziona Autorizzazioni . Tocca l’ interruttore a levetta per consentire i popup Per disattivare il blocco popup, tocca l’ icona a tre punti nell’angolo in alto a destra. Vai su Impostazioni > Impostazioni sito > Popup e reindirizzamenti Tocca l’ interruttore a levetta

Disattiva il blocco popup di Chrome su iOS o iPadOS

Tocca l’ icona a tre punti nell’angolo in basso a destra. Dal menu Chrome, seleziona Impostazioni Vai a Impostazioni contenuti > Blocca popup . Tocca l’ interruttore a levetta per consentire i popup Per consentirli per siti specifici, visitare una pagina Web Vedrai la notifica pop-up bloccata sotto lo schermo. Tocca Mostra sempre

Disattiva il blocco popup di Chrome sui computer

Fare clic sull’icona del popup bloccato nella barra degli indirizzi. Fare clic sulla casella di controllo . Quindi fare clic su OK In alternativa, fai clic sul lucchetto sul lato sinistro della barra degli indirizzi. Quindi attiva l’interruttore accanto a Popup e reindirizzamenti o Annunci intrusivi . Queste impostazioni si applicano solo a quel sito web. Per disattivare completamente il blocco popup, fai clic sull’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra. Seleziona Impostazioni Vai a Privacy e sicurezza . Fai clic su Impostazioni sito Seleziona Popup e reindirizzamenti Fai clic sulla prima casella di controllo sotto Comportamento predefinito In Comportamenti personalizzati , fai clic su Aggiungi per scegliere quali siti possono o non possono visualizzare i popup.

