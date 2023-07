Come disattivare la modalità provvisoria sul tuo telefono o tablet Android

Sebbene la funzione possa tornare utile durante la diagnosi dei problemi sul tuo telefono o tablet, rende inutili tutte le app di terze parti a meno che non vengano disattivate. Se hai accidentalmente attivato la modalità provvisoria o hai bisogno di uscirne, ti mostriamo come nella guida qui sotto.

3 modi per disattivare la funzione Modalità provvisoria di Android Non c’è bisogno di farsi prendere dal panico se sei attualmente in modalità provvisoria sul tuo telefono o tablet. Le app sulla schermata iniziale potrebbero essere disattivate e il cassetto delle app potrebbe essere vuoto, ma i tuoi dati sono al sicuro. Una volta disattivata la modalità provvisoria, il dispositivo torna alla normalità, proprio come prima. Disattiva la modalità provvisoria riavviando il telefono o il tablet Il modo più semplice per disattivare la modalità provvisoria sul tuo smartphone Android è utilizzare il menu di accensione. Nella maggior parte dei casi, il riavvio del dispositivo e l’avvio dalla modalità provvisoria richiedono solo pochi secondi. Per riavviare il dispositivo e disattivare la modalità provvisoria, procedi come segue: Per i dispositivi Samsung e Google Pixel 5a e precedenti, tieni premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare le opzioni del menu di accensione. Se hai un telefono OnePlus o un dispositivo Google Pixel 6 o più recente, tieni premuti i pulsanti di accensione e aumento del volume per alcuni secondi. Tocca il pulsante Riavvia per riavviare il telefono. Se non vedi il pulsante Riavvia, tieni premuto il pulsante di accensione (o Accendi e alza volume) per circa 30 secondi. Il telefono si riavvia o si spegne automaticamente. Puoi riaccenderlo tenendo premuto il pulsante di accensione.

Usa il pannello delle notifiche di Android per disattivare la modalità provvisoria

Poiché Android è progettato per essere personalizzabile per impostazione predefinita, esistono diverse esperienze e funzionalità tra vari produttori di dispositivi Android. Ad esempio, i migliori smartphone Samsung ti consentono di disattivare la modalità provvisoria utilizzando il pannello delle notifiche.

Se possiedi un dispositivo Samsung e desideri disattivare la modalità provvisoria, controlla quanto segue:

Abbassa il pannello delle notifiche. Se il tuo dispositivo Android supporta questa funzione, vedrai una notifica persistente che indica che la modalità provvisoria è attivata. Tocca la notifica e scegli l’ opzione Disattiva .

Opzione estrema: disattiva la modalità provvisoria con un ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se i due metodi precedenti non funzionano, qualcos’altro potrebbe impedirti di uscire dalla modalità provvisoria. In questi casi, un ripristino delle impostazioni di fabbrica è l’unica opzione. Un ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutti i tuoi dati utente e rimuove tutti gli account. Lo consigliamo come ultima risorsa se nient’altro funziona sul tuo dispositivo. Prima di continuare con il metodo descritto di seguito, crea un backup del tuo dispositivo Android per assicurarti che i tuoi dati rimangano al sicuro.

Nella sezione seguente, trattiamo una guida dettagliata per il ripristino delle impostazioni di fabbrica di un telefono Google Pixel. I passaggi per ripristinare qualsiasi telefono Android sono quasi gli stessi ma variano a seconda del produttore del dispositivo. Non tutte le funzioni o le impostazioni si trovano nello stesso posto, ma sono simili. Per istruzioni chiare sul ripristino dei dispositivi Samsung e OnePlus, consulta la nostra guida su come ripristinare le impostazioni di fabbrica dei dispositivi Android .

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di uno smartphone Google Pixel, procedi come segue:

Avvia l’ app Impostazioni sul telefono e vai alla sezione Sistema Tocca Ripristina opzioni e scegli l’ opzione Cancella tutti i dati (ripristino impostazioni di fabbrica) . Quando richiesto, tocca il pulsante Cancella tutti i dati e conferma con la password, la sequenza o il PIN.

Come utilizzare la modalità provvisoria per risolvere i problemi del tuo Android

Se desideri avviare la modalità provvisoria per risolvere alcuni problemi con il tuo dispositivo, ti mostriamo come. Per cominciare, avvia in modalità provvisoria utilizzando uno dei metodi sopra. Se viene visualizzata la modalità provvisoria e non riscontri i problemi precedenti, è probabile che una delle tue app di terze parti installate sia la colpevole. Dovrai rimuovere o disattivare ciascuna app singolarmente per trovare l’app problematica. Se il tuo problema è recente, inizia con le app di terze parti più recenti che hai installato e prosegui da lì.

Innanzitutto, elenca le app che hai installato di recente sul tuo dispositivo. In modalità provvisoria, elimina la cache e lo spazio di archiviazione di un’app e riavvia il telefono per disattivare la modalità provvisoria. Per eliminare la cache e l’archiviazione di un’app, vai su Impostazioni > App , scegli un’app e tocca Archiviazione e dati .