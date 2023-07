Come ridimensionare un’immagine in Photoshop sul tuo telefono o tablet

Con la maggior parte dei telefoni Android economici che offrono una fotocamera da 48 MP, 108 MP o 200 MP sul retro, è facile catturare immagini di grandi dimensioni in modalità a piena risoluzione. Sebbene queste immagini di grandi dimensioni offrano dettagli eccellenti, non sono adatte per la condivisione sui social media o sui servizi web. La maggior parte dei siti Web limita le dimensioni di caricamento del file e potresti ricevere errori durante il caricamento delle immagini. È ora di ridimensionare immagini così pesanti sul tuo telefono o desktop+

Con uno strumento di ridimensionamento adeguato, puoi facilmente modificare la larghezza e l’altezza dell’immagine per ridurre le dimensioni complessive. Puoi rendere le tue foto compatibili con i siti Web governativi, universitari e bancari e consumare meno spazio di archiviazione sul tuo telefono o PC.

Come ridimensionare un’immagine su un telefono o tablet Android

Sebbene Google Foto sia dotato di strumenti di editing multimediali avanzati , non riesce a ridimensionare un’immagine. Devi utilizzare app di terze parti per ridimensionare le immagini mentre sei in movimento. Una di queste offerte popolari è Adobe Photoshop Express. Tuttavia, puoi anche utilizzare un’app come Photo & Picture Resizer o l’app Galleria sul tuo telefono Samsung Galaxy.

Ridimensiona una foto utilizzando Adobe Photoshop Express

Scarica Adobe Photoshop Express sul tuo telefono. Avvia l’app e accedi con i dettagli del tuo account Adobe. Se non ne hai uno, registrati per uno. Dagli l’autorizzazione pertinente per accedere ai contenuti multimediali sul tuo telefono. Seleziona un’immagine che desideri ridimensionare. Utilizza uno degli strumenti di modifica integrati per apportare modifiche dell’ultimo minuto. Tocca Avanti in alto Controlla la risoluzione dell’immagine predefinita e toccala. Seleziona una risoluzione inferiore e tocca Fine Tocca Salva in Galleria . L’app crea una cartella separata sul telefono per archiviare le immagini modificate.

Ridimensiona una foto utilizzando Photo & Picture Resizer

Non tutti vogliono creare un account Adobe dedicato per ridimensionare un’immagine. Inoltre, non è adatto per l’editing in batch. Photo & Picture Resizer è un’altra app efficace per ridimensionare le immagini su Android.

Scarica Photo & Picture Resizer sul tuo telefono. Apri l’app. Tocca Seleziona foto Seleziona una foto. Controlla la risoluzione e le dimensioni correnti in alto. Tocca Ridimensiona . Seleziona una percentuale, una risoluzione o una dimensione file specifica. Puoi anche inserire valori personalizzati per ridimensionare un’immagine. Seleziona un’opzione pertinente e l’app salva l’immagine ridimensionata in una cartella diversa.

Ridimensiona un’immagine sui telefoni Samsung Galaxy

L’app Galleria predefinita sui migliori telefoni Samsung Galaxy racchiude uno strumento di ridimensionamento delle immagini integrato. Non è necessario utilizzare un’alternativa dal Play Store.

Apri l’ app Galleria sul tuo telefono Samsung. Seleziona un’immagine e tocca l’ icona di modifica (matita) in basso. Tocca il menu a tre punti e seleziona Ridimensiona Ridurre le dimensioni dell’immagine di una percentuale o risoluzione specifica. Tocca Fatto . Seleziona Salva

Il sistema sovrascrive l’immagine selezionata. Se non vuoi perdere l’immagine originale, copiala in un’altra cartella prima di ridimensionarla. Quando abbiamo selezionato il 40%, l’app Galleria ha ridotto le dimensioni dell’immagine da 2,3 MB a 420 KB.

Come ridimensionare un’immagine su iPhone o iPad

Analogamente a Google Foto su Android, non puoi ridimensionare un’immagine su iPhone o iPad utilizzando l’app Foto predefinita. Devi fare affidamento su app di terze parti come Photo & Image Resizer. Ecco cosa farai:

Scarica Photo & Image Resizer dall’App Store. Apri l’app. Tocca Resizer sotto Foto dal menu principale. Seleziona Ridimensionamento foto . Consenti l’accesso alle tue foto. Seleziona un’immagine e tocca Fine Tocca Ridimensiona sotto l’immagine. Scala l’immagine con percentuale o dimensione Puoi controllare la risoluzione e le dimensioni dell’immagine ridimensionata fianco a fianco. Tocca Salva e scarica l’immagine come PNG o JPG Apri l’ app Foto e controlla l’immagine ridimensionata in azione.

Come ridimensionare un’immagine su Mac

Sebbene l’ecosistema macOS abbia diversi strumenti di fotoritocco capaci di ridimensionare le immagini, l’app Anteprima predefinita dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte per portare a termine il lavoro.

Apri l’ app Finder e fai doppio clic su un’immagine per aprirla nell’app Anteprima . Fai clic su Strumenti nella barra dei menu e seleziona Regola dimensioni Selezionare la freccia dell’elenco a discesa Adatta a e selezionare una risoluzione pertinente. Puoi anche ridurre manualmente la larghezza e l’altezza. Controlla la dimensione risultante e quella originale. Seleziona Ok e chiudi l’app Anteprima per salvare le modifiche.

Come ridimensionare un’immagine su Windows

L’app Foto basata su OneDrive su Windows è abbastanza capace. Microsoft lo ha migliorato con modifiche all’interfaccia utente, integrazione con iCloud e altri componenti aggiuntivi. Ecco come utilizzare l’app Foto per ridimensionare un’immagine su Windows: