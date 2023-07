Come ripristinare i contatti eliminati su Gmail e Google Workspace

Gli smartphone e Google hanno migliorato le cose, con il tuo account Gmail in grado di memorizzare numeri infiniti, a cui puoi accedere dall’app dei contatti del tuo telefono. E tutto si sincronizza con il cloud, quindi non devi mai preoccuparti di perdere numeri indipendentemente da ciò che accade al tuo telefono fisico o SIM.

Il lato positivo è che se elimini un numero o cancelli erroneamente l’elenco dei contatti, puoi recuperare tutto purché entro 30 giorni dall’evento. Continua a leggere per sapere come ripristinare i contatti eliminati sul tuo telefono Android, tablet Android economico o PC.

Puoi recuperare i tuoi contatti eliminati da Cestino. Ecco cosa farai:

Apri l’ app Contatti e vai alla scheda Correggi e gestisci . Tocca Cestino Controlla i tuoi contatti eliminati con l’ora e il nome del dispositivo. Ad esempio, se elimini diversi contatti Gmail dal tuo iPhone, troverai lo stesso in Cestino su Contatti Google per Android. Tocca a lungo il nome del contatto e tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra. Seleziona Recupera .

Hai anche la possibilità di annullare le modifiche ai contatti nell’app Contatti Google su Android. Prima d’ora, potevi ripristinare i contatti solo tramite la versione web dell’app di contatto di Google.

Ripristina i numeri eliminati su Android utilizzando l’app Impostazioni del telefono

La maggior parte dei telefoni Android viene fornita con l’app Google. Tuttavia, molte delle sue funzionalità sono integrate nelle Impostazioni del telefono e la funzione di ripristino dei contatti è una di queste. Ecco come usarlo:

Apri l’app Impostazioni del telefono . Individua e seleziona Google . Scegli Configura e ripristina Seleziona Ripristina contatti . Tocca Ripristina . Ti viene chiesto di inserire la password del tuo telefono. Inserisci la tua password e tocca il pulsante blu Conferma

Ripristina i numeri Gmail cancellati sui telefoni Samsung Galaxy

Gli utenti Samsung preferiscono l’app One UI Contacts predefinita sui telefoni Galaxy. Sebbene non ti consenta di annullare le modifiche, puoi recuperare i contatti eliminati di Gmail o Google Workspace dal cestino. Ecco come:

Apri l’ app Contatti sul tuo telefono Samsung. Tocca il menu dell’hamburger nell’angolo in alto a sinistra e apri Cestino Tocca a lungo un contatto e seleziona Ripristina .

Mentre l’app Contatti Android ora può ripristinare i dati salvati, l’app Web potrebbe sempre farlo e questo non è cambiato. Se preferisci uno schermo più grande, ecco come ripristinare i tuoi contatti Gmail persi dal tuo browser:

Avvia Contatti Google nel tuo browser. Accedi con i dettagli del tuo account Google. Seleziona Cestino dalla barra laterale Passa il cursore sopra l’immagine del profilo del contatto e attiva il segno di spunta. Seleziona Recupera nell’angolo in alto a destra

