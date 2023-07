Cos’è Kindle Unlimited?

Come funziona Kindle Unlimited?

Kindle Unlimited è un abbonamento mensile disponibile su Amazon.com o Kindle Store. Non hai bisogno di un abbonamento Amazon Prime, ma devi avere un account Amazon, che puoi creare in pochi secondi. Tutto quello che ti serve è un indirizzo di posta elettronica.

Dopo esserti registrato, puoi sfogliare il catalogo Kindle Unlimited di oltre 4 milioni di titoli, che include nuovi libri, bestseller, serie di libri popolari, classici, narrativa di ogni tipo immaginabile e saggistica.

Puoi scaricare fino a 20 libri Kindle Unlimited alla volta e conservarli per tutto il tempo che desideri. Ciò significa che i lettori accaniti possono iniziare alcuni libri di saggistica, approfondire un classico e avere ancora molto spazio per divertirsi esplorando molti altri grandi libri contemporaneamente.

Puoi ascoltare migliaia di audiolibri a mani libere come parte del tuo abbonamento Kindle Unlimited, un’ottima aggiunta per far volare il tuo tragitto giornaliero anche se sei bloccato in un ingorgo. Se una versione dell’audiolibro Audible è disponibile gratuitamente, vedrai un’opzione di download quando ricevi l’e-book.

Gli abbonamenti a riviste popolari come People, Prevention, Food Network e Consumer Reports sono inclusi anche in Amazon Kindle Unlimited.

Quanto costa Kindle Unlimited?

Il prezzo mensile di Kindle Unlimited negli Stati Uniti è di $ 11,99 al mese. Il costo e il contenuto sono diversi in altri paesi. Ad esempio, in Canada costa $ 9,99 Cdn, ma ci sono circa un milione di e-book, significativamente meno che negli Stati Uniti, e non sono inclusi audiolibri.

Puoi ottenere Kindle Unlimited con una prova gratuita di 30 giorni se sei un nuovo abbonato. Amazon esegue occasionalmente promozioni con periodi di prova più lunghi. Tre mesi di Kindle Unlimited sono inclusi quando ordini un dispositivo Kindle.

Perché dovresti provare Kindle Unlimited?

Se ti piace leggere libri, di solito ha senso testare un abbonamento Kindle Unlimited. È un ottimo modo per scoprire nuovi autori e generi o recuperare il ritardo nella tua lista di letture. Kindle Unlimited è un po’ come Netflix in quanto puoi accedere a una vasta libreria di contenuti. Man mano che leggi di più nell’app Kindle gratuita, nell’e-reader Kindle o nel lettore cloud, Amazon apprende le tue preferenze e consiglia contenuti simili.

Se ti piacciono la facilità e il risparmio ecologico degli e-book, Kindle Unlimited soddisferà le tue esigenze con una fornitura apparentemente infinita di nuovi contenuti. Se il budget del tuo libro è limitato, puoi acquistare solo pochi tascabili e copertine rigide. Ad esempio, libri di cucina, arte e artigianato possono essere costosi.

Con Kindle Unlimited, la tua libreria di lettura può crescere notevolmente. Audiolibri e abbonamenti a riviste addolciscono ulteriormente l’affare.

Kindle Unlimited non è per tutti

Se trovi i libri digitali sgradevoli e desideri la natura tattile e l’odore familiare di un libro tascabile o la solidità e il peso di un libro con copertina rigida, potrebbe non piacerti Kindle Unlimited.

Ottieni Prime Reading gratuitamente se sei un membro di Amazon Prime. Non ha una libreria di contenuti così grande (circa 2.000 titoli), ma è un catalogo a rotazione che include riviste e fumetti, oltre a un e-book in anteprima gratuito ogni mese dalle scelte degli editori come parte di il tuo abbonamento Prime.