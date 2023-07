Gurman: Apple rilascerà la custodia AirPods Pro USB-C, probabilmente insieme al lancio di iPhone 15

È probabile che Apple rilasci una custodia di ricarica USB-C per AirPods Pro insieme al lancio della gamma iPhone 15 questo autunno, secondo Mark Gurman di Bloomberg .

Scrivendo nella sua ultima newsletter Power On , Gurman ha affermato che il passaggio è in linea con lo stesso passaggio da Lightning a USB-C che dovrebbe avvenire quest’anno nella serie iPhone 15.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha riferito a marzo che Apple rilascerà un AirPods Pro di seconda generazione con una custodia di ricarica USB-C entro la fine dell’anno. Kuo ha affermato che non è chiaro se sono previste altre modifiche hardware per AirPods Pro nel 2023. Il rapporto di Gurman suggerisce di no.

Nel frattempo, dal punto di vista del software, Gurman ha affermato che Apple sta sviluppando una nuova funzione di test dell’udito per AirPods Pro progettata per rilevare possibili problemi di udito. La nuova funzione di test dell’udito, che si aggiunge ad altre funzionalità di AirPods in arrivo come parte di iOS 17 , “riproduce toni e suoni diversi per consentire agli AirPods di determinare quanto bene una persona può sentire”, ha affermato il giornalista di Bloomberg .

Guardando più avanti, Gurman ha anche ribadito le voci precedenti secondo cui Apple sta lavorando allo sviluppo di sensori di salute aggiuntivi per le future generazioni di AirPods. Uno è la capacità di leggere la temperatura corporea dal condotto uditivo, un metodo ritenuto più accurato rispetto alla lettura della temperatura dal polso, che è ciò che fanno i modelli Apple Watch Series 8 e Ultra mentre gli utenti dormono.

Separatamente, Gurman afferma che Apple sta esplorando come posizionare meglio AirPods come apparecchio acustico basandosi su funzionalità esistenti come Conversation Boost e Live Listen . Nessuna delle due funzionalità ha ancora l’approvazione normativa, ma lo scorso anno la FDA ha facilitato le regole di acquisto degli apparecchi acustici, il che, secondo quanto riferito, ha spinto Apple ad assumere ingegneri dai produttori di apparecchi acustici tradizionali e ad approfittare dell’apertura nel mercato.

VIA