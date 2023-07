I kit per sviluppatori Apple Vision Pro sono ora disponibili

Insieme a Vision Pro, gli sviluppatori riceveranno assistenza per la configurazione e l’onboarding del dispositivo, check-in con esperti Apple per la progettazione dell’interfaccia utente e indicazioni sullo sviluppo e assistenza per il perfezionamento delle app. Ogni sviluppatore che riceve un kit riceverà due ulteriori richieste di supporto a livello di codice per la risoluzione dei problemi relativi al codice.

Apple afferma che le cuffie ‌Apple Vision Pro‌ sono dispositivi di sviluppo di proprietà di Apple e dovranno rimanere dove vengono spedite in uno spazio di lavoro privato e sicuro accessibile solo dagli sviluppatori che sono stati approvati per lavorare con uno. Apple prevede di essere in contatto regolare con gli sviluppatori che utilizzano il kit e il kit dovrà essere restituito su richiesta di Apple.

Gli sviluppatori possono applicare sul sito web di Apple . Apple raccoglierà dettagli sulle capacità di sviluppo di ciascun team e sulle app esistenti, dando priorità ai candidati che creano un’app che sfrutta le caratteristiche e le capacità di visionOS .

