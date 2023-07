Il fornitore Apple TSMC subisce una violazione dei dati, gli hacker chiedono 70 milioni di dollari

Il fornitore Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha confermato oggi a TechCrunch di aver recentemente subito una violazione dei dati. TSMC è responsabile della creazione di tutti i chip della serie A e della serie M utilizzati nei dispositivi Apple.

Un portavoce di TSMC ha affermato che un “incidente di sicurezza informatica” ha causato la perdita di dati “pertinenti all’installazione e alla configurazione iniziale del server”, ma le informazioni sui clienti di TSMC non sono state influenzate.

Giovedì, i dati di TSMC sono stati elencati sul sito Web della banda di ransomware LockBit, con LockBit che ha chiesto 70 milioni di dollari per impedire la pubblicazione dei dati rubati. LockBit ha attaccato aziende farmaceutiche, Royal Mail del Regno Unito, siti web del governo degli Stati Uniti e altro ancora.

LockBit afferma che se TSMC non paga, pubblicherà anche password e accessi. I dati sono stati rubati da Kinmax Technology, un’azienda che fornisce servizi IT come networking, cloud computing, archiviazione e gestione di database. Kinmax stava lavorando con TSMC e giovedì ha detto a TSMC che il suo “ambiente di test specifico interno è stato attaccato”, portando alla fuga di “preparazione dell’installazione del sistema”.

