Il nuovo Apple Watch Ultra di quest’anno sarà più leggero del modello attuale, secondo una voce pubblicata sul sito di social media cinese Weibo.

L’utente, noto come “Setsuna Digital” o “Instant Digital”, afferma che il nuovo ‌Apple Watch Ultra‌ di quest’anno avrà un peso ridotto rispetto al suo predecessore. Il modello attuale pesa 61,3 grammi, sostanzialmente più dei 32 grammi dell’Apple Watch Series 8 in alluminio da 41 mm .

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha recentemente affermato che l’‌Apple Watch Ultra‌ di seconda generazione presenterà parti meccaniche stampate in 3D. I componenti potrebbero includere la corona digitale, il pulsante laterale e il pulsante di azione, in quanto queste sono le uniche parti meccaniche dell’‌Apple Watch Ultra‌. Queste parti in titanio sono attualmente lavorate a CNC. Non è chiaro se la tecnologia di stampa 3D aiuterà Apple a ridurre il peso dell’‌Apple Watch Ultra‌, ma si prevede che migliorerà i tempi di produzione e ridurrà i costi.

Setsuna Digital ha fornito approfondimenti accurati sui piani di Apple in passato, come la loro precisa affermazione secondo cui Apple avrebbe reso disponibili iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus in una nuova opzione di colore giallo in primavera.

Si dice ampiamente che Apple stia pianificando di lanciare l’ Apple Watch Ultra di seconda generazione insieme ai modelli Apple Watch Series 9 entro la fine dell’anno, ma si sa poco su quali aggiornamenti potrebbero presentare i dispositivi oltre a un nuovo chip basato sull’A15 Bionic .

