il nuovo Apple Watch Ultra sarà lanciato quest’anno con parti stampate in 3D

In un post pubblicato oggi su Medium , Kuo ha affermato che il suo ultimo sondaggio sulla catena di approvvigionamento di Apple indica che “Apple sta attivamente adottando la tecnologia di stampa 3D”. In particolare, “alcune delle parti meccaniche in titanio del nuovo ‌Apple Watch Ultra‌ 2H23 saranno realizzate mediante stampa 3D”.

I componenti potrebbero includere la corona digitale, il pulsante laterale e il pulsante di azione, in quanto queste sono le uniche parti meccaniche dell’‌Apple Watch Ultra‌. Queste parti in titanio sono attualmente lavorate a CNC.

Il cambiamento ha il potenziale per migliorare i tempi di produzione e ridurre i costi. Se le spedizioni dai fornitori andranno bene, Kuo ritiene che più prodotti Apple adotteranno la tecnologia di stampa 3D in futuro.

Fino ad ora, solo Mark Gurman di Bloomberg aveva affermato che Apple avrebbe rilasciato un Apple Watch Ultra di seconda generazione insieme ai modelli Apple Watch Series 9 entro la fine dell’anno. Pertanto, l’ultimo rapporto di Kuo sembra aggiungere ulteriore credibilità alla convinzione che l’‌Apple Watch Ultra‌ seguirà lo stesso ciclo di aggiornamento annuale della serie Apple Watch standard.

