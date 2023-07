iOS 17: novità per la schermata di blocco

Con iOS 16 , Apple ha introdotto un aspetto completamente nuovo per la schermata di blocco completa di widget e personalizzazione, e in iOS 17 , la schermata di blocco sta ottenendo ulteriori perfezionamenti. I widget sono più utili e c’è una nuova modalità che trasforma il tuo iPhone in un hub di informazioni quando non è in uso.

Stand-by

StandBy è una modalità di blocco schermo che si attiva quando un ‌iPhone‌ è collegato a un caricabatterie e posizionato in orizzontale (o orizzontale). Funziona con un caricabatterie MagSafe , che è probabilmente il modo più utile per usarlo, ma si attiva anche con un caricabatterie wireless basato su Qi o un caricabatterie Lightning

Se hai un Apple Watch, è simile alla modalità Nightstand, ma fa più di quanto la modalità Nightstand sia in grado di fare.

Esistono diverse schermate StandBy tra cui è possibile scegliere, alcune delle quali sono personalizzabili e altre richiedono lo sblocco dell’‌iPhone‌.

Dual Widget Stacks – Con questa schermata StandBy, puoi scorrere i widget di tua scelta. È possibile impostare due stack di widget separati con più widget della schermata iniziale , visualizzando due serie di informazioni affiancate. Puoi personalizzare i widget in ogni pila e scorrere individualmente su ciascun lato per modificarli.

– Con questa schermata StandBy, puoi scorrere i widget di tua scelta. È possibile impostare due stack di widget separati con più widget della schermata iniziale , visualizzando due serie di informazioni affiancate. Puoi personalizzare i widget in ogni pila e scorrere individualmente su ciascun lato per modificarli. Foto : una delle schermate di standby mostra i contenuti della Libreria foto, con l’ora corrente sovrapposta nell’angolo in alto a destra. Puoi vedere la data e la posizione della foto se tocchi, e l’utilizzo di questo richiede che l’‌iPhone‌ sia sbloccato in modo che nessuno possa vedere le tue immagini senza la tua autorizzazione. Puoi scorrere per passare da un tema all’altro come Preferiti, Natura, Animali domestici, Città e Persone. Puoi nascondere i temi che non ti piacciono e aggiungere altri album.

: una delle schermate di standby mostra i contenuti della Libreria foto, con l’ora corrente sovrapposta nell’angolo in alto a destra. Puoi vedere la data e la posizione della foto se tocchi, e l’utilizzo di questo richiede che l’‌iPhone‌ sia sbloccato in modo che nessuno possa vedere le tue immagini senza la tua autorizzazione. Puoi scorrere per passare da un tema all’altro come Preferiti, Natura, Animali domestici, Città e Persone. Puoi nascondere i temi che non ti piacciono e aggiungere altri album. Ora – La schermata di standby dell’ora mostra l’ora e informazioni come il tempo corrente, la data o quando è impostata la prossima sveglia. È possibile selezionare l’ora digitale o analogica e sono disponibili quattro temi digitali tra cui digitale standard, mondo, solare e galleggiante. Float mostra l’ora in grandi numeri a bolle in colori personalizzabili, Solar ha più di un carattere standard con un design a bagliore solare in diversi colori e World mostra l’ora con una mappa del mondo e la tua posizione corrente evidenziata. Il tema analogico ha colori di accento personalizzabili e Digital ha numeri in grassetto con diverse opzioni di colore.

Con tutte queste schermate StandBy, puoi scorrere verso sinistra o verso destra per passare da una delle tre opzioni di visualizzazione, quindi scorrere verso l’alto e verso il basso per scegliere cosa visualizzare. Quindi, se hai impostato diverse schermate dell’ora, ad esempio, puoi scorrere per passare dal digitale all’analogico.

Notifiche

Le notifiche in arrivo verranno visualizzate a schermo intero quando il tuo ‌iPhone‌ è in modalità StandBy. Quindi, se ricevi un iMessage, ad esempio, apparirà con il nome della persona e l’icona Messaggi per farti sapere che hai un messaggio.

I contenuti che normalmente non verrebbero mostrati in una notifica non verranno visualizzati in modalità Standby a meno che tu non sia nelle vicinanze e abbia sbloccato il dispositivo con Touch ID o Face ID .

Personalizzazione Standby

In una qualsiasi delle schermate StandBy, puoi premere a lungo per aprire le opzioni per personalizzare ciò che vedi. Premi a lungo su uno dei widget nella schermata dei widget, ad esempio, e puoi scegliere i widget che vuoi vedere.

Esistono opzioni di personalizzazione per quasi tutte le opzioni di visualizzazione StandBy e vale la pena scorrere e premere a lungo ove applicabile per modificare la configurazione in base alle proprie esigenze.

Standby sempre attivo

Con iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max (e futuri iPhone), StandBy è più utile grazie al display sempre attivo. Il contenuto StandBy è sempre acceso e attivo su questi dispositivi, senza la necessità di interagire con l’‌iPhone‌.

Sugli iPhone senza tecnologia di visualizzazione sempre attiva, è necessario toccare lo schermo per attivarlo perché si spegne dopo un breve periodo. Puoi utilizzare StandBy con tutti gli iPhone, ma è un’esperienza migliore con il display sempre attivo.

VIA