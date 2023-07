iPad Air di nuova generazione con un aumento delle specifiche è in fase di sviluppo

Apple sta attivamente sviluppando un iPad Air di sesta generazione, secondo Mark Gurman di Bloomberg , che ha accennato brevemente al tablet di fascia media nella sua ultima newsletter Power On . Tuttavia, non è chiaro esattamente quando verrà rilasciato il prossimo modello.

Gurman ha affermato che i primi Mac con il chip M3 potrebbero essere annunciati già a ottobre , ma quest’anno non si aspetta alcun aggiornamento importante nella gamma iPad. Dato che un iPad Air con specifiche elevate non sarebbe probabilmente considerato un aggiornamento importante, non è chiaro se il dispositivo verrà aggiornato entro la fine dell’anno o ad un certo punto nel 2024.

“Per coloro che si chiedono informazioni sull’iPad, un altro prodotto che in genere viene aggiornato a ottobre, non mi aspetto aggiornamenti importanti fino all’arrivo degli M3 iPad Pro con schermi OLED l’anno prossimo”, ha scritto Gurman. Ha aggiunto che “è in fase di sviluppo anche un modello di iPad Air che potenzia le sue specifiche”, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Apple ha aggiornato l’iPad Air l’ultima volta nel marzo 2022 con il chip M1, una fotocamera frontale da 12 megapixel aggiornata con supporto Center Stage, una porta USB-C più veloce, supporto 5G per i modelli cellulari e nuove opzioni di colore. Il prezzo parte da $ 599 negli Stati Uniti per 64 GB di spazio di archiviazione.

Non è chiaro quali nuove funzionalità offrirà il prossimo iPad Air, ma le possibilità includono il chip M2, una porta Thunderbolt come l’iPad Pro, una fotocamera frontale orientata orizzontalmente come sull’iPad di decima generazione e nuove opzioni di colore. Leggi il nostro riepilogo dell’iPad Air collegato di seguito per ulteriori dettagli sul modello attuale.

VIA