iPhone 15 potrebbe presentare la tecnologia Stacked Battery

La gamma di iPhone 15 di Apple potrebbe presentare la tecnologia della batteria impilata per una maggiore densità di energia e una durata prolungata, secondo una recente indiscrezione.

Secondo l’ utente Twitter “RGcloudS”, la gamma di ‌iPhone 15‌ presenterà la tecnologia della batteria impilata. Le informazioni sono arrivate come parte di una presunta fuga di notizie sui modelli Samsung Galaxy S24 + e S24 Ultra, che si dice utilizzino anche la tecnologia della batteria impilata.

Una cella batteria impilata utilizza una tecnica di produzione chiamata laminazione, in cui gli elementi e i separatori sono piegati in strati a zig-zag invece di essere arrotolati. Poiché c’è meno spazio sprecato all’interno della cella imballata, è possibile includere più materiale attivo, con conseguente maggiore capacità complessiva. Ciò consente a una batteria impilata di raggiungere una maggiore densità di energia rispetto a una batteria avvolta. Il calore viene inoltre distribuito in modo più uniforme all’interno della cella, invece di essere concentrato in un’unica area, prolungando la durata della batteria.

I veicoli elettrici fanno già molto affidamento sulle batterie impilate a causa della loro capacità di fornire un’elevata potenza e una ricarica rapida, nonché delle loro densità di energia superiori. Si trovano anche nei dispositivi medici, nel settore aerospaziale e aeronautico e nello stoccaggio di energia rinnovabile.

Inoltre, l’utente di Twitter afferma di aver visto segni di Apple che esplora la ricarica cablata da 40 W e la ricarica da 20 W tramite MagSafe , ma non sono sicuri se si riferisca alla gamma ‌iPhone 15‌ o iPhone 16 . L’ iPhone 14 Pro Max può raggiungere velocità di ricarica cablate massime fino a 29 W , mentre ‌MagSafe‌ si ricarica solo a 15 W.

L’account “RGcloudS” si concentra principalmente sulle perdite di Android. La voce è stata ripresa da una serie di altri importanti siti Web e punti vendita di notizie, ma il track record dell’utente di Twitter per le perdite di Apple non è chiaro, quindi dovrebbe essere preso con un pizzico di sale al momento attuale.

