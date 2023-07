iPhone SE rimane sicuro Acquista come nuovo modello non è più previsto per il lancio il prossimo anno

Dopo aver parlato con le società della catena di fornitura in Asia, gli analisti di Barclays Blayne Curtis e Tom O’Malley ritengono che Apple non abbia più in programma di lanciare un iPhone SE di quarta generazione nel 2024. In una nota di ricerca di oggi, gli analisti hanno affermato che il dispositivo avrebbe dovuto presentare un modem 5G progettato da Apple, ma i piani sembrano subire ritardi .

Secondo quanto riferito, Apple ha pianificato il proprio modem almeno dal 2018 e ha acquisito la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel nel 2019 per sostenere questi sforzi. Tuttavia, gli analisti hanno affermato che Qualcomm potrebbe rimanere il fornitore di modem di Apple sia per l’iPhone SE che per l’iPhone 16 fino al prossimo anno, poiché sembra che il modem di Apple non sia ancora pronto.

A febbraio, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che il prossimo iPhone SE avrebbe un design simile all’iPhone 14 standard , suggerendo che il dispositivo avrebbe un display OLED da 6,1 pollici, Face ID e bordi piatti. Tuttavia, poiché secondo quanto riferito il nuovo iPhone SE è stato respinto, i piani di Apple per il dispositivo potrebbero cambiare nel tempo.

Kuo e molte altre fonti non si aspettano che il prossimo iPhone SE venga lanciato prima del 2025 , quindi sembrerebbe che il modello attuale rimanga un acquisto sicuro per ora. Rilasciato a marzo 2022, l’iPhone SE di terza generazione presenta un display LCD da 4,7 pollici, Touch ID, 5G, una fotocamera posteriore da 12 megapixel e il chip A15 Bionic. Il dispositivo parte da $ 429 negli Stati Uniti, rendendolo il modello di iPhone più conveniente della gamma Apple