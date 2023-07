L’emoji del 2024 potrebbe includere la testa che scuote, il fungo marrone, la fenice, il lime e altro ancora

Le nuove emoji in arrivo nel 2024 potrebbero includere scuotimento della testa in verticale, scuotimento della testa in orizzontale, lime, fenice, catena spezzata, fungo marrone, sagome familiari ed emoji di persone direzionali con più tonalità della pelle. I caratteri potrebbero essere inclusi nella specifica Emoji 15.1 che l’Unicode Consortium approverà questo settembre.

Le emoji elencate da Emojipedia sono proposte e sono allo studio, ma molte emoji in questa fase sono approvate e diventano versioni emoji ufficiali. Emojipedia ha creato disegni di esempio per le emoji proposte, quindi queste non sono le versioni che verranno utilizzate su iPhone, iPad e Mac.

Ci sono 108 nuove emoji direzionali, la maggior parte delle quali è composta da emoji di persone con più tonalità della pelle. L’emoji si basa su persona esistente che cammina, persona che corre, persona inginocchiata, persona con bastone bianco, persona su sedia a rotelle manuale e persona su emoji sedia a rotelle motorizzata, aggiungendo direzioni di orientamento come sinistra e destra.

I caratteri Emoji 15.1 saranno finalizzati a settembre 2023, quindi Apple, Google e altri produttori di dispositivi li adotteranno tramite futuri aggiornamenti software. Spesso Apple impiega diversi mesi per introdurre nuove emoji, quindi mentre queste dovrebbero essere approvate a settembre, Apple non le aggiungerà ai suoi dispositivi fino al 2024. L’ultima aggiunta di emoji è arrivata in iOS 16.4 , che è stato rilasciato a febbraio 2023.

