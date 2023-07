L’ultima beta di iOS 17 include l’opzione “Salva in foto” nell’interfaccia dello screenshot a pagina intera, un migliore supporto Dual-SIM

Apple nelle ultime beta pubbliche e per sviluppatori di iOS 17 ha aggiunto il supporto per il salvataggio di schermate a pagina intera come file immagine nelle app in cui il sistema supporta la funzione.

In iOS 16, gli utenti possono già scegliere di acquisire uno screenshot in app come Safari, Note e Maps e salvare il contenuto a pagina intera o il contenuto scorrevole come documento PDF. Ma nella beta 3 per sviluppatori iOS 17 aggiornata e nella nuova beta pubblica , Apple ha ora aggiunto un’opzione “Salva in foto” all’interfaccia dello screenshot a pagina intera per una maggiore flessibilità.

La nuova opzione appare anche nelle ultime versioni beta di iPadOS 17 e macOS Sonoma. La possibilità di salvare “screenshot a scorrimento” come immagini è disponibile sui dispositivi Android da un po’ di tempo, ma gli utenti di iPhone hanno dovuto utilizzare app di terze parti come Tailor per ottenere lo stesso risultato.

In un’altra notevole aggiunta individuata da TechCrunch , gli utenti stanno anche migliorando il supporto dual-SIM, con la possibilità di ordinare i messaggi in base alla SIM, suonerie separate per ciascuna SIM e la possibilità di scegliere una SIM quando richiamano un numero sconosciuto.