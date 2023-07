MacBook Pro con chip da 3 nm verrà lanciato entro la fine dell’anno

Apple prevede di rilasciare un nuovo MacBook Pro con un chip aggiornato prodotto con l’avanzato processo a 3 nm di TSMC nel terzo trimestre del 2023, secondo un’anteprima di un imminente rapporto DigiTimes condiviso oggi.

“Il MacBook Pro di prossima generazione di Apple, previsto per il lancio nel terzo trimestre, sarà dotato di processori a 3 nm, secondo fonti del settore”, afferma l’anteprima.

Il rapporto si riferisce probabilmente a un nuovo MacBook Pro da 13 pollici con chip M3 di prossima generazione di Apple, che la società deve ancora annunciare. Si prevede che il chip M3 sarà fabbricato con il processo a 3 nm di TSMC per miglioramenti significativi delle prestazioni e dell’efficienza energetica rispetto al chip M2 basato su 5 nm nell’attuale MacBook Pro da 13 pollici.

Nella sua newsletter Power On durante il fine settimana, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che i primi Mac con il chip M3 potrebbero essere lanciati già a ottobre , quindi un lancio nel quarto trimestre sembra più probabile rispetto al terzo trimestre. In ogni caso, è sempre più probabile che Apple annuncerà il chip M3 entro la fine dell’anno, e i primi modelli con il chip saranno probabilmente il MacBook Pro da 13 pollici di prossima generazione, il MacBook Air da 13 pollici e l’iMac da 24 pollici. . Non è chiaro quando il MacBook Air da 15 pollici rilasciato il mese scorso verrà aggiornato con il chip M3.

Apple ha aggiornato l’ultima volta il MacBook Pro da 13 pollici con il chip M2 nel giugno 2022 , con prezzi a partire da €1.299 negli Stati Uniti. Il laptop ha un design complessivo di sette anni ed è l’unico Mac rimasto con una Touch Bar invece dei tasti funzione fisici. Non è chiaro se il prossimo modello subirà importanti modifiche al design.

Apple dovrebbe aggiornare l’iPad Pro con il chip M3 e un display OLED nella prima metà del 2024, portando la tecnologia a 3 nm sul suo tablet di fascia alta. Anche i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M3 Pro e M3 Max dovrebbero essere lanciati il ​​prossimo anno, e un chip M3 Ultra per Mac Studio e Mac Pro è probabile in futuro.

VIA