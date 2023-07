MacBook Pro e Mac Mini di fascia alta rinnovati con chip M3 in arrivo il prossimo anno

Il Mac mini e il MacBook Pro di fascia alta non saranno tra i primi Mac a essere lanciati con il chip M3 entro la fine dell’anno, secondo Mark Gurman di Bloomberg .

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, Gurman ha affermato di ritenere “che sia una cosa certa che una versione ‌M3‌ del ‌Mac mini‌ stia per arrivare”, ma non è imminente o in fase di sviluppo. Pertanto, afferma che la macchina non dovrebbe emergere prima della fine del 2024 e non sarà nella prima serie di Mac ‌M3‌ da rilasciare.

Allo stesso modo, i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici non saranno tra i primi Mac ‌M3‌ a debuttare a ottobre entro la fine dell’anno. Queste macchine dovrebbero presentare i chip ‌M3‌ Pro e ‌M3‌ Max e “probabilmente” verranno lanciate entro la metà del 2024 al più tardi.

Ha anche notato che il ‌Mac mini‌ M2 è stato lanciato più di due anni dopo l’introduzione della versione M1 , suggerendo che Apple non vede il ‌Mac mini‌ come un dispositivo che richiede aggiornamenti annuali. Ciò è contrastato dal MacBook Pro di fascia alta, un dispositivo molto più popolare, con un ciclo di aggiornamento di circa ogni quattro o cinque trimestri.

La scorsa settimana, Gurman ha affermato che i primi Mac con un chip M3 potrebbero essere lanciati già nell’ottobre di quest’anno. I primi modelli con il chip ‌M3‌ saranno probabilmente il MacBook Pro da 13 pollici, il MacBook Air da 13 pollici e l‘iMac da 24 pollici . Si prevede che il chip ‌M3‌ sarà fabbricato utilizzando il processo a 3 nm di TSMC per miglioramenti significativi delle prestazioni e dell’efficienza energetica rispetto al chip ‌M2‌ basato su 5 nm nei dispositivi esistenti.

VIA