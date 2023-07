macOS Sonoma porta Apple Password Manager su browser di terze parti

L’ aggiornamento macOS Sonoma in fase di test consente ai proprietari di Mac che scelgono di utilizzare Google Chrome, Microsoft Edge o un altro browser di utilizzare il gestore delle password di Apple per il riempimento delle password.

Gli sviluppatori e i beta tester pubblici che eseguono ‌macOS Sonoma‌ possono utilizzare le password del portachiavi iCloud con browser non Safari in questo momento, password di riempimento automatico e codici monouso. I browser di terze parti possono anche salvare nuove password.

Apple ha reso disponibile un’estensione Chrome di iCloud Passwords per gli utenti ‌macOS Sonoma‌ e può essere scaricata e installata per accedere alle password Apple sul browser Chrome o su qualsiasi browser basato su Chromium. Apple ha anche fornito un’estensione per gli utenti di Microsoft Edge.

Google e altri sviluppatori di browser stanno anche lavorando all’implementazione del supporto per Passkeys, l’alternativa alla password che Apple ha introdotto lo scorso anno.

VIA