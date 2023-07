Netflix annulla il piano più economico da $ 9,99 negli Stati Uniti, lo streaming senza pubblicità ora parte da $ 15,49 al mese

Netflix oggi ha tranquillamente eliminato il suo piano senza pubblicità più conveniente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, aumentando il prezzo delle opzioni di streaming senza pubblicità.

Negli Stati Uniti, il piano Basic aveva un prezzo di $ 9,99 al mese e, con la sua rimozione, lo streaming senza pubblicità ora inizia a $ 15,49 al mese. Gli abbonati Netflix possono optare per il piano “Standard con pubblicità” da $ 6,99 al mese, ma quel prezzo include pubblicità.

I nuovi clienti che desiderano un’esperienza di streaming senza pubblicità ora dovranno pagare $ 5,50 in più senza il piano Basic. Come notato da Cord Busters , questo cambiamento porrà maggiore attenzione al piano supportato dalla pubblicità di Netflix, ed è una mossa che la società ha già testato in Canada a partire dal mese scorso.

Dopo aver affermato per anni che non aveva intenzione di introdurre pubblicità , Netflix ha debuttato con un livello supportato da pubblicità alla fine del 2022 . Netflix ha optato per gli annunci dopo aver perso abbonati per la prima volta in 10 anni all’inizio del 2022. Ciò ha portato Netflix a debuttare con un livello più economico supportato dalla pubblicità e a reprimere la condivisione delle password tra più famiglie .

Il livello supportato da pubblicità mostra tra quattro e cinque minuti di annunci all’ora, con annunci di durata variabile da 15 a 30 secondi. Gli annunci vengono riprodotti prima e durante programmi TV e film.

I clienti Netflix esistenti che si erano già iscritti al piano Basic da $ 9,99 possono mantenere i loro piani per ora, con la modifica limitata ai membri nuovi o che si ricongiungono. Netflix afferma che i clienti possono rimanere nel piano Basic fino a quando non cambiano piano o cancellano i loro account.

Lo standard da $ 6,99 al mese (USA) con piano pubblicitario offre “tutti tranne alcuni film e programmi TV” e consente ai clienti di guardare su due dispositivi supportati in full HD, ovvero 1080p. Non include download offline.

Il piano Standard da $ 15,49 include tutti i programmi TV e i film, supporta lo streaming su due dispositivi alla volta e offre anche una qualità di streaming 1080p. I contenuti possono essere scaricati per la visualizzazione offline su due dispositivi supportati e c’è un’opzione per pagare altri $ 7,99 per aggiungere una persona al di fuori della famiglia al piano.

Il livello Premium di $ 19,99 al mese di Netflix offre supporto per lo streaming su quattro dispositivi contemporaneamente (nella stessa famiglia) ed è l’unico piano che fornisce contenuti 4K. Netflix continua ad essere una delle poche società di streaming che fanno pagare extra per una qualità di streaming superiore.

VIA