Twitter introduce il supporto per Picture-in-Picture su iOS

Twitter sembra adottare il supporto per la modalità picture-in-picture su iPhone e iPad , con alcuni utenti di Twitter che segnalano l’accesso a una funzione che consente loro di guardare i video di Twitter mentre svolgono altre attività su ‌iPhone‌ e ‌iPad‌.

L’avvio di un video su Twitter e quindi l’uscita dall’app lascia aperto il lettore video, in modo che gli utenti di Twitter possano utilizzare altre app mentre continuano a guardare i contenuti video dal social network.

Twitter ha già avuto un’opzione picture-in-picture in-app, ma la nuova funzionalità consente di guardare i video di Twitter mentre si utilizzano altre app, in modo simile a come funzionano YouTube e altre app di contenuti video su iPhone e iPad.

Looks like Twitter videos now support the iOS system wide PiP.

Note that it’s rolling out slowly, so it’s normal if some of you don’t have it yet pic.twitter.com/QeCrI670XA

— iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 30, 2023