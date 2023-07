Twitter rinominato “X”

Twitter è stato rinominato ” X ” in tutto il mondo, sotto la direzione del proprietario Elon Musk . Un logo “provvisorio” con una X bianca su sfondo nero ha sostituito il logo originale dell’uccello blu sulla piattaforma, segnalando l’intenzione del miliardario di trasformare la rete di social media in una “app di tutto” simile a WeChat cinese.

Musk domenica ha cambiato la sua immagine del profilo con il nuovo logo e ha aggiunto alla sua biografia “X.com“, che reindirizza a una breve schermata iniziale “X” sulla home page di Twitter. In un tweet di lunedì mattina, l’amministratore delegato di Twitter Linda Yaccarino ha dichiarato: “X è qui! Facciamolo”. Musk in seguito ha condiviso un’immagine del nuovo marchio X proiettato sul lato del quartier generale di Twitter a San Francisco.

Il nome ufficiale dell’entità legale di Twitter è stato registrato come X Corp quando la società è stata acquisita nell’ottobre 2022 da Musk, che da allora l’ha chiamata “X” o “un accelerante per la creazione di X”, ma il marchio aviario rivolto ai clienti era sopravvissuto fino a quel momento.

La piattaforma di social media è stata chiamata Twitter sin dal suo lancio nel marzo 2006, e la sua pagina Informazioni dice ancora che il logo dell’uccello blu è “la nostra risorsa più riconoscibile” e “Ecco perché lo proteggiamo così tanto”.

Indipendentemente da ciò, Musk ritiene che la sostituzione “avrebbe dovuto essere fatta molto tempo fa”. La sua propensione per la lettera X è evidente altrove, ad esempio nei nomi delle sue società SpaceX e X.Ai. X.com era anche il nome della banca online co-fondata da Musk, prima che si fondesse con Confinity per diventare PayPal.

In un tweet di domenica , Yaccarino ha suggerito che X sarebbe stato alimentato dall’intelligenza artificiale e avrebbe offerto agli utenti “un’interattività illimitata – incentrata su audio, video, messaggistica, pagamenti/attività bancarie – creando un mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità… X ci collegherà tutti in modi che stiamo appena iniziando a immaginare”.

