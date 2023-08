Apple acquisterà l’intera fornitura di chip da 3 nm di TSMC per il 2023

Secondo fonti del settore citate da DigiTimes, quest’anno Apple riceverà tutti i chip di prima generazione con processo a 3 nanometri di TSMC per i prossimi iPhone, Mac e iPad .

Già a maggio , si sapeva che Apple aveva prenotato quasi il 90% della fonderia taiwanese per i suoi prossimi dispositivi di nuova generazione. Tuttavia, si prevede che Apple acquisirà il 100% della capacità di TSMC nel 2023, a causa dei ritardi nel fabbisogno di wafer di Intel dovuti alle successive modifiche ai piani di progettazione della piattaforma CPU dell’azienda.

La mancanza di ordini da parte di Intel significa che le vendite di chip a 3 nm da parte di TSMC saranno significativamente inferiori quest’anno. Anche se si prevede che TSMC registrerà una crescita significativa nel quarto trimestre poiché inizierà la produzione di massa di chip da ‌3 nm‌ per le esigenze di Apple, anche questi sono stati declassati, secondo fonti di settore di DigiTimes .

Il rapporto suggerisce che la produzione del processo a ‌3 nm‌ di TSMC potrebbe essere ridotta a 50.000-60.000 wafer al mese nel quarto trimestre, in calo rispetto alle 80.000-100.000 unità precedentemente previste, a causa di una riduzione degli ordini di Apple. L’attuale produzione mensile del processo ‌3 nm‌ di TSMC è stimata in circa 65.000 wafer, hanno affermato le fonti dell’outlet.

Si prevede che i prossimi modelli ‌ iPhone includeranno il processore A17 Bionic, il primo chip ‌ iPhone ‌ di Apple basato sul processo ‌‌3 nm‌‌ di prima generazione di TSMC, noto anche come N3B. Si dice che la tecnologia ‌‌3nm‌‌ offra un miglioramento dell’efficienza energetica del 35% e prestazioni più veloci del 15% rispetto a 4nm, utilizzata per realizzare il chip A16 Bionic per iPhone 14 Pro e Pro Max.

Si prevede che anche il chip M3 di Apple per Mac e iPad utilizzi il processo ‌‌3nm‌‌. Si prevede che i primi dispositivi M3 includeranno un MacBook Air da 13 pollici e un iMac da 24 pollici aggiornati , entrambi potrebbero arrivare già a ottobre .

Anche i nuovi modelli di iPad Pro OLED in arrivo all’inizio del prossimo anno saranno probabilmente alimentati da chip M3, mentre l’analista Apple Ming-Chi Kuo ritiene che i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici in arrivo nel 2024 presenteranno chip ‌M3‌ Pro e ‌‌M3‌‌ Max.

Secondo un registro degli sviluppatori dell’App Store ottenuto dal reporter di Bloomberg Mark Gurman , Apple sta attualmente testando un nuovo chip con CPU a 12 core, GPU a 18 core e 36 GB di memoria, che potrebbe essere l’M3 Pro di livello base per il prossimo Modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici di nuova generazione in arrivo il prossimo anno.

Secondo Gurman , Apple potrebbe anche testare attivamente una versione M3 del Mac mini . Si dice che il Mac porti l’identificatore del modello “Mac 15,12” e includa otto core CPU (composti da quattro core di efficienza e quattro core di prestazioni), 10 core di processore grafico e 24 GB di RAM.

TSMC sta anche lavorando a un processo avanzato a ‌‌3 nm‌‌ chiamato N3E. I dispositivi Apple migreranno eventualmente alla generazione N3E, che dovrebbe entrare in produzione commerciale nella seconda metà del 2023, ma le spedizioni effettive non aumenteranno fino al 2024.

