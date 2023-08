Apple annuncia l’evento “Wonderlust” che dovrebbe coinvolgere iPhone 15, Apple Watch Series 9 e altri

Apple ha annunciato oggi l’intenzione di organizzare un evento speciale martedì 12 settembre alle 10:00, ora del Pacifico. Come l’anno scorso, l’evento si svolgerà allo Steve Jobs Theatre nel campus dell’Apple Park a Cupertino, in California.

Anche se si prevede che l’evento sarà preregistrato, Apple invita i membri dei media nel campus a guardare la presentazione di persona e presumibilmente a provare in prima persona i nuovi dispositivi dopo la presentazione dei prodotti.

L’evento di settembre di Apple è sempre un evento iPhone e quest’anno ci aspettiamo l’ iPhone 15 da 6,1 pollici , l’‌iPhone 15‌ Plus da 6,7 ​​pollici, l’ iPhone 15 Pro da 6,1 pollici e l’‌iPhone 15 Pro‌ Max da 6,7 ​​pollici. Si prevede che tutti i modelli siano dotati di Dynamic Island , un chip 5G aggiornato di Qualcomm e, in particolare, una porta USB-C invece di una porta Lightning.

‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max vedranno ulteriori aggiornamenti di funzionalità che non saranno disponibili per i modelli ‌iPhone 15‌ standard. È prevista una piccola riprogettazione con cornici più sottili e lievi modifiche alle curve degli angoli, inoltre i modelli ‌iPhone 15 Pro‌ avranno un telaio in titanio anziché uno in acciaio inossidabile.

Ci aspettiamo di vedere il primo chip Apple da 3 nanometri, l’A17, incluso nell’‌iPhone 15 Pro‌ e Pro Max, e le voci suggeriscono che avrà un pulsante di azione invece di un interruttore di disattivazione audio. Il pulsante Azione può essere personalizzabile, proprio come il pulsante Azione su Apple Watch Ultra .

Mentre i modelli Pro riceveranno entrambi aggiornamenti della fotocamera, si prevede che ‌iPhone 15 Pro‌ Max otterrà un obiettivo con zoom periscopico che consentirà lo zoom ottico 5x o 6x, rispetto a 3x. La dimensione dell’hardware richiesto per la funzionalità la limiterà al dispositivo Pro Max più grande.

Date tutte le nuove funzionalità che stanno ottenendo ‌iPhone 15 Pro‌ e Pro Max, oltre al costo del chip aggiornato da 3 nanometri, i prezzi base per questi dispositivi potrebbero aumentare. L’‌iPhone 15 Pro‌ potrebbe partire da $ 1.099, mentre l’‌iPhone 15 Pro‌ Max potrebbe avere un prezzo a partire da $ 1.199. Non si prevede che i prezzi sui modelli ‌iPhone 15‌ standard cambino.

Oltre ai nuovi modelli ‌iPhone 15‌, ci aspettiamo anche l’ Apple Watch Series 9 e una nuova versione dell’‌Apple Watch Ultra‌.

Apple prevede di trasmettere in streaming l’evento autunnale in diretta sul proprio sito Web , su YouTube e tramite l’ app Apple TV . Per coloro che non possono guardare, MacRumors fornirà una copertura completa dell’evento su MacRumors.com e sull’account Twitter MacRumorsLive .

