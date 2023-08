Apple prevede di annunciare nuovi AirPods con custodia di ricarica USB-C all’evento iPhone 15

Si prevede che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 lanciati il ​​prossimo mese saranno dotati di una porta USB-C anziché di una porta Lightning. Oltre a questo cambiamento, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito oggi che Apple prevede di annunciare gli AirPod aggiornati con una custodia di ricarica USB-C durante il suo evento di martedì 12 settembre allo Steve Jobs Theater.

“Per abbinarsi ai nuovi iPhone, Apple introdurrà durante l’evento gli AirPod aggiornati che includeranno una porta di ricarica USB-C“, ha scritto Gurman.

Il rapporto non fornisce ulteriori dettagli sugli AirPods aggiornati, quindi non è chiaro se si riferisca agli AirPods standard e/o agli AirPods Pro, ma entrambi i modelli dovranno essere aggiornati con custodie di ricarica USB-C per adattarsi all’iPhone. 15 modelli. Gurman e altre fonti avevano precedentemente affermato che gli AirPods Pro sarebbero stati aggiornati con una custodia di ricarica USB-C entro la fine dell’anno, mentre riferimenti nascosti a livello di codice ai nuovi AirPods e a una nuova custodia di ricarica erano stati scoperti in iOS 16.4 a marzo.

Inoltre, non è chiaro se gli AirPod aggiornati presenteranno nuove funzionalità o modifiche oltre alla custodia di ricarica USB-C. Gli AirPods di terza generazione sono stati lanciati nell’ottobre 2021, mentre gli AirPods Pro di seconda generazione sono stati rilasciati nel settembre 2022.

Ci sono molti altri prodotti e accessori Apple che probabilmente dovranno passare da Lightning a USB-C nel tempo se rimangono venduti, come AirPods Max, MagSafe Battery Pack, Magic Mouse, Magic Keyboard, Magic Trackpad, vari adattatori e altri prodotti. Di più. Apple ha già aggiornato Siri Remote con una porta USB-C l’anno scorso.

