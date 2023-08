Sebbene non sia necessario aggiungere un profilo a un tablet Amazon Fire , averne uno ha sicuramente i suoi vantaggi. Ti consente di personalizzare la tua esperienza e condividere il dispositivo con altri mantenendo le tue impostazioni, preferenze, segnalibri e altri contenuti individuali. Può anche essere particolarmente conveniente garantire contenuti adatti all’età quando si condivide un dispositivo con bambini per facilitare il controllo parentale.

Indipendentemente dai motivi, questa guida ti guiderà attraverso il processo di aggiunta di un nuovo profilo per adulti al tuo tablet Amazon Fire. Quindi, diamoci da fare!

Quanti profili puoi avere?

Attualmente, puoi avere solo due profili per adulti su un tablet Fire. Ogni adulto deve anche avere il proprio account Amazon e l’aggiunta del profilo al tuo tablet Fire li aggiungerà anche alla tua famiglia Amazon . Tra gli altri profili, possono esserci fino a quattro adolescenti (dai 13 ai 17 anni) e fino a quattro bambini.

Gli adolescenti possono avere il proprio accesso Amazon per acquistare o trasmettere contenuti con l’approvazione dei genitori. L’unico aspetto negativo è che non puoi aggiungere un profilo per adolescenti a un tablet Fire. Puoi, tuttavia, aggiungere profili figlio ai tablet Amazon. Non è necessario un invito per aggiungere bambini; tuttavia, non potranno fare acquisti su Amazon.

Come aggiungere un profilo su un tablet Amazon Fire

Dopo aver registrato il tuo tablet Fire accedendo al tuo account Amazon, il tuo profilo viene automaticamente aggiunto al dispositivo. Inoltre, se hai già un secondo adulto nella tua Amazon Household (configurato sul sito Web di Amazon), il suo profilo verrà automaticamente aggiunto anche al tablet Fire, quindi non sarà necessario aggiungerlo.

Se devi aggiungere manualmente un secondo profilo per adulti al tuo tablet Fire, ecco come fare:

1. Innanzitutto, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo del tuo tablet Fire con due dita per aprire il pannello Impostazioni rapide.

In alternativa, puoi scorrere verso il basso con un dito per aprire il pannello Notifiche, quindi scorrere nuovamente verso il basso per espandere il pannello Impostazioni rapide.

2. Tocca l’icona della persona nell’angolo in basso a destra del pannello Impostazioni rapide.

3. Vedrai il tuo profilo personale elencato qui. Tocca il segno più per aggiungere un nuovo utente.

Nota: se hai già due profili per adulti elencati qui, il segno più verrà comunque visualizzato, ma non sarai in grado di aggiungere un nuovo utente nei passaggi successivi poiché il limite è di due profili per adulti.

4. Conferma che desideri creare un nuovo profilo toccando “OK”.

5. Verrai indirizzato alla sezione “Profili e raccolta di famiglia” in Impostazioni, dove vedrai l’opzione per aggiungere un secondo profilo per adulti o un profilo per bambini. Tocca “Aggiungi un secondo profilo per adulti”.

6. Successivamente, ti verrà chiesto di confermare la password. Se hai una password lunga e complessa , questo può essere frustrante, ma è necessario confermare che desideri aggiungere una seconda persona alla tua famiglia. Inseriscilo e tocca “Accedi”.

7. Una volta effettuato l’accesso, consegna il tuo tablet Fire alla persona per la quale desideri aggiungere un profilo in modo che possa accedere al proprio account. Questo li aggiungerà anche alla tua Amazon Household.

8. Il secondo adulto avrà la possibilità di accedere al proprio account Amazon o di creare un nuovo account Amazon (se non ne ha ancora uno). Ai fini di questa guida, supponiamo che il secondo adulto abbia già un account Amazon; seleziona “Ho il mio account Amazon da utilizzare per questo profilo” e tocca “Continua”.

9. Il secondo adulto può ora accedere al proprio account Amazon e toccare “Continua”.

10. Ci sono alcune informazioni importanti sulla condivisione di contenuti e informazioni di pagamento che il secondo adulto dovrà leggere e decidere. Possono scegliere di autorizzare la condivisione dei pagamenti e abilitare la condivisione di contenuti, vantaggi Prime e la gestione dei profili dei bambini, se necessario, oppure possono scegliere di non condividere i metodi di pagamento e accettare di condividere solo la gestione dei profili dei bambini sui dispositivi Amazon. Dopo aver selezionato l’opzione desiderata, possono toccare “Continua”.

11. Questo è tutto. Il profilo del secondo adulto verrà ora visualizzato sul tuo tablet Fire e sarai in grado di passare da uno all’altro secondo necessità.

Vale la pena sottolineare che il processo potrebbe differire leggermente in base al modello e alla versione del sistema operativo del tuo Amazon Fire Tablet. Pertanto, assicurati sempre di seguire le istruzioni sullo schermo.

Condividere un tablet Amazon Fire è facile

Aggiungere un profilo aggiuntivo al tuo dispositivo tablet Amazon Fire non è complicato. Con pochi passaggi, puoi facilmente creare un profilo e dare a quell’utente il proprio spazio digitale privato. Questa aggiunta può migliorare in modo significativo la tua esperienza con il tuo dispositivo tablet, aiutando a separare le attività e le preferenze dei diversi utenti che utilizzano lo stesso dispositivo. Quindi vai avanti e prendi questi passaggi per rendere le cose più facili per la tua famiglia; ne vale la pena.

