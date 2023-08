Come bloccare le chiamate spam su Android

Man mano che l’utilizzo di smartphone e Internet continua a crescere, aumentano anche le fastidiose chiamate spam che ne derivano. A parte l’inconveniente, queste chiamate spam sono strumenti per targeting aggressivo e tentativi di truffa. Nonostante gli sforzi della Federal Communications Commission (FCC) e degli operatori di telefonia mobile, puoi adottare misure per salvaguardarti. Inizia attivando il filtro antispam integrato sul tuo telefono Android economico o sul tuo dispositivo Android di fascia alta. Puoi anche utilizzare lo strumento di blocco offerto dal tuo operatore di telefonia mobile o una soluzione di terze parti. Continua a leggere per scoprire tutte le opzioni disponibili e come utilizzarle.

Come gli spammer ottengono il tuo numero di telefono

Gli spammer possono ottenere il tuo numero di telefono in molti modi. Alcuni metodi comuni includono la creazione di falsi enti di beneficenza, la sollecitazione di donazioni, la sponsorizzazione di concorsi o l’organizzazione di omaggi. Potrebbero anche ottenere il tuo numero da aziende che mostrano gli ID chiamante. Una tipologia popolare di spammer sono gli operatori di telemarketing che acquistano elenchi di numeri di telefono da fornitori di dati di terze parti. Quindi, sii cauto quando fornisci il tuo numero di telefono.

È anche importante conoscere i tipi di chiamate spam. A parte le chiamate di vendita degli operatori di telemarketing, le chiamate spam possono presentarsi sotto forma di chiamate robotizzate automatizzate e chiamate truffa da parte di individui che si spacciano per rappresentanti bancari o esperti informatici che richiedono informazioni personali come i dettagli della carta di credito con falsi pretesti. Se ricevi tali chiamate, sii vigile e non divulgare le tue informazioni personali.

Come bloccare le chiamate spam utilizzando l’app Google Phone

Sebbene molte app di terze parti dispongano di filtri antispam, ti consigliamo di utilizzare l’app di composizione predefinita del tuo telefono. Ecco come attivare il filtro antispam nell’app Google Phone.

Apri l’ app Telefono . Tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra e tocca Impostazioni . Tocca ID chiamante e spam nella sezione Assistente . Attiva Filtra chiamate spam per iniziare a bloccare automaticamente le chiamate spam.

Il filtro antispam di Google può essere eccessivamente sensibile. Quando l’abbiamo attivata per testarla, abbiamo perso alcuni pacchi Amazon poiché l’app considerava le chiamate del personale addetto alle consegne come spam. Se riscontri problemi simili, disattiva il filtro antispam e attiva Visualizza chiamante e ID spam (si trova sopra l’ interruttore Filtra chiamate spam ). Visualizza informazioni utili e avvisi quando effettui o ricevi chiamate da numeri sospetti di spam.

Blocca manualmente gli spammer

La maggior parte dello spam e delle chiamate automatiche vengono eseguite utilizzando numeri di telefono casuali. Tuttavia, se ricevi chiamate spam dalle stesse poche persone, bloccale una per una.

Apri l’ app Telefono . Premi a lungo il numero che desideri bloccare. Tocca Blocca

