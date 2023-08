Se qualcuno ti infastidisce incessantemente su LinkedIn, puoi bloccarlo, come faresti su altre piattaforme di social media. Tuttavia, potresti voler usare maggiore cautela quando lo fai. LinkedIn è diverso da Facebook, Instagram, TikTok e altri importanti social network . LinkedIn si concentra sul networking aziendale piuttosto che sulle connessioni personali. Potresti essere in grado di bloccare un amico o un familiare e chiedere scusa se in seguito ti rendi conto che si è trattato di un errore, ma la stessa azione potrebbe porre fine a un rapporto d’affari.

Se non ti interessa fare affari con qualcuno o se ha oltrepassato il limite e lo ha reso personale, il blocco può eliminare un problema. Concludere una conversazione tossica e andare avanti con la giornata impegnativa potrebbe aiutare entrambe le parti a superare il problema.

Come bloccare qualcuno su LinkedIn

Puoi utilizzare uno qualsiasi dei fantastici e convenienti Chromebook , il browser desktop di un computer, un telefono Android o un iPhone per bloccare le persone su LinkedIn. Puoi utilizzare il tuo smartphone con l’app LinkedIn, l’app LinkedIn Lite o un browser mobile. I passaggi sono gli stessi per qualsiasi dispositivo ma sono più semplici da un dispositivo mobile.

Apri la pagina del profilo LinkedIn della persona che desideri bloccare selezionando il suo nome. Seleziona i tre punti a destra (il pulsante Altro se utilizzi un browser desktop). Scegli il pulsante Segnala/Blocca dal menu a discesa Scegli l’ opzione Blocca dalla finestra pop-up. Seleziona Blocca (o Invia ) per confermare.

Cosa succede quando blocco su LinkedIn?

Bloccare qualcuno su LinkedIn è un’azione bidirezionale. Non puoi vederli o interagire con loro, con il loro profilo o con i loro contenuti. Inoltre, non ricevi notifiche sulla loro attività. Le approvazioni o le raccomandazioni di quella persona verranno rimosse. Lo stesso vale al contrario. Non possono vederti o interagire con te.

Quando blocchi qualcuno su LinkedIn, di solito viene mantenuto privato. Solo tu sei a conoscenza di questa azione, anche se potrebbero notare che sei scomparso e aver smesso di rispondere. Tuttavia, potrebbe essere segnalato se blocchi qualcuno con cui hai condiviso un account LinkedIn Recruiter. LinkedIn si riserva il diritto di avvisare il membro dell’account.

Risoluzione dei problemi di blocco

A volte non è possibile bloccare una connessione LinkedIn. In alcuni casi, il profilo di un membro potrebbe non essere disponibile. In altri, LinkedIn impedisce questa azione. Non vedrai il profilo di un membro di LinkedIn che ti ha bloccato. Forse si sono sentiti sufficientemente infastiditi o turbati da bloccarti per primi. Almeno ti risparmia la fatica

Se il membro LinkedIn indesiderato ha chiuso il proprio account o ibernato il proprio profilo, non è possibile individuarlo per il blocco. Un’altra eccezione è se hai bloccato oltre 1.400 membri di LinkedIn. Il blocco viene impedito finché non sblocchi qualcun altro. LinkedIn impedisce inoltre di bloccare qualcuno se sei confuso e tenti di bloccare qualcuno per la seconda volta dopo averlo sbloccato entro 48 ore.

Alternative al blocco di qualcuno

LinkedIn consente di disattivare l’audio di un messaggio. Questa è un’alternativa meno estrema se sei ancora interessato a condividere contenuti con qualcuno ma non vuoi chattare con loro. Puoi riattivare l’audio altrettanto rapidamente quando sei pronto per continuare la chat o iniziare una nuova conversazione con quella persona.

Come sbloccare su LinkedIn

Se blocchi qualcuno, tutti i contenuti e i messaggi tra il tuo account e il suo vengono nascosti a meno che tu non decida di voler comunicare o vedere i contenuti di un membro bloccato.

Ecco come sbloccare un utente LinkedIn. Il processo è lo stesso su Android, iOS, ChromeOS, Windows e macOS.

Seleziona la tua immagine del profilo . Scegli Impostazioni ( Impostazioni e privacy su un browser desktop). Seleziona Visibilità (o Visibilità della tua attività su LinkedIn ). Scegli Blocco . Scegli la persona con cui desideri interagire dall’elenco bloccato e tocca Sblocca . Potrebbe esserti chiesto di inserire la tua password LinkedIn per procedere

Dovresti bloccare qualcuno su LinkedIn?

La decisione di bloccare qualcuno è solitamente personale. Tuttavia, possono esserci ragioni legali e commerciali per interrompere la comunicazione. Se non sei sicuro di cosa fare, disattivare l’audio di una conversazione o ignorare il contenuto potrebbe essere sufficiente. Puoi bloccare l’autore del reato in seguito se diventa chiaro che farlo è l’azione corretta da intraprendere. Se ritieni che qualcuno stia abusando o infrangendo i termini di servizio di LinkedIn, segnala l’account a LinkedIn e lascia la decisione alla rete aziendale.

Se desideri ricominciare da capo su LinkedIn o hai finito con la piattaforma, abbiamo una guida che ti mostra come eliminare il tuo account LinkedIn .

Bloccare qualcuno su LinkedIn

In genere è facile bloccare qualcuno su LinkedIn, mettendo a tacere un fastidio senza fine o rimuovendo drammi inutili dalla tua vita. Non è permanente, ma considera i risultati prima di procedere. Lo scopo di LinkedIn è creare connessioni professionali e bloccare qualcuno ha l’effetto opposto.

