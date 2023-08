Come esportare le tue vecchie email di Yahoo su un altro account

Sebbene Yahoo non sia così popolare come Gmail o Outlook, molti utilizzano ancora il servizio dell’azienda per scambiare e-mail personali e aziendali. Yahoo impallidisce rispetto alle funzionalità AI di Gmail e Outlook, all’integrazione con le app aziendali e ad altri componenti aggiuntivi. Molti si sono allontanati da Yahoo a causa di problemi di sicurezza, mancanza di funzionalità utili e annunci in crescita sulla piattaforma. Se hai intenzione di passare da Yahoo, esporta le tue e-mail importanti sul desktop.

Puoi esportare tutte le tue email Yahoo e importarle nel tuo provider di posta preferito, come Gmail o Outlook. Se utilizzi l’app mobile Yahoo sul tuo telefono Android con il miglior budget , assicurati di abbandonarla a favore di un’app di posta elettronica di terze parti capace . Prima di mostrarti i passaggi per esportare le email di Yahoo, capiamo prima i possibili motivi alla base del trasferimento.

Perché dovresti eseguire il backup delle tue e-mail di Yahoo? Diversi fattori possono influenzare la tua esperienza su Yahoo. Si consiglia inoltre di eseguire backup regolari della posta elettronica per evitare la perdita di dati durante le minacce alla sicurezza. Yahoo ha una reputazione imprecisa con la sicurezza degli utenti. Nel 2017, Yahoo ha ammesso che 3 miliardi di account sono stati compromessi sulla piattaforma dell’azienda.

Frequenti interruzioni della posta elettronica di Yahoo.

Mancanza di caratteristiche innovative.

Vuoi spostare le tue e-mail di Yahoo su Gmail o Outlook.

Per mantenere una copia locale delle e-mail importanti sul desktop. Come esportare la posta di Yahoo Il client di posta elettronica di Outlook su Windows offre il modo più semplice per esportare le tue e-mail di Yahoo. Supporta Gmail, iCloud, i servizi di posta elettronica Yahoo e gli account IMAP. Tuttavia, lo stesso non è disponibile nella nuova app Outlook per Mac. Innanzitutto, devi configurare il tuo account di posta elettronica Yahoo nell’app Outlook ed esportare i messaggi in qualsiasi posizione sul tuo PC. Controlliamolo in azione. Se utilizzi un client di posta elettronica di terze parti come Thunderbird, passa temporaneamente al desktop di Microsoft Outlook. Apri Outlook su Windows e fai clic su File nell’angolo in alto a destra. Seleziona Aggiungi account in Informazioni. Inserisci il tuo ID e-mail Yahoo. Si apre la pagina di accesso di Yahoo. Controlla le credenziali dell’account. Seleziona Avanti . Immettere la password e fare clic su Avanti . Concedi l’autorizzazione pertinente per consentire a Outlook di leggere i tuoi dati Yahoo. Fare clic su Accetto . Il tuo account è stato aggiunto con successo. Puoi controllare le tue e-mail di Yahoo dalla barra laterale. Fare clic su File e selezionare Apri ed esporta . Seleziona Importa/Esporta . Seleziona Esporta in un file . Fare clic su Avanti . Selezionare File di dati di Outlook . Fare clic su Avanti . Espandi e seleziona la tua casella di posta Yahoo. Puoi anche includere sottocartelle. Puoi anche fare clic su Filtra e selezionare le e-mail Yahoo di backup che soddisfano le condizioni impostate. Fare clic su Sfoglia . Scegli una cartella locale sul disco rigido. Seleziona Fine per salvare le email di Yahoo. Immettere la password del file di dati di Outlook e fare clic su OK .

Assicurati di ricordare questa password. È necessario inserire lo stesso per completare l’autenticazione durante il processo di importazione. Puoi utilizzare uno dei migliori gestori di password per archiviare tali informazioni riservate.

Apri Esplora file e controlla il formato del file .pst. Non è possibile fare doppio clic sul file di backup dei dati e iniziare a leggere i messaggi. Devi importare lo stesso nella tua casella di posta principale.

Come importare le tue email Yahoo su Outlook o Gmail

Puoi importare facilmente le e-mail di Yahoo nella tua casella di posta esistente. Se desideri importare le tue e-mail di Yahoo in Gmail, configura il tuo account Gmail in Microsoft Outlook per Windows. I passaggi rimangono identici alla sezione precedente (segui le prime cinque sezioni per configurare il tuo account Gmail).

Avvia Outlook su Windows e fai clic su File nella barra dei menu. Seleziona Importa/Esporta in Apri ed esporta Selezionare Importa da un altro programma e file e fare clic su Avanti . Seleziona File di dati di Outlook (.pst) . Fare clic su Avanti Fai clic su Sfoglia e trova il tuo file Yahoo sul PC. Fare clic su Avanti . Puoi sostituire i duplicati con elementi importati, consentire i duplicati nella posta in arrivo o interrompere completamente i duplicati. Fare clic su Avanti . Il sistema richiede una password per il file di dati di Outlook (quella creata in precedenza). Fare clic su OK Puoi includere sottocartelle e fare clic su Filtra per importare messaggi da mittenti specifici. Espandi i tuoi account e-mail e seleziona il tuo indirizzo e-mail preferito. Fare clic su Fine . Le tue e-mail di Yahoo vengono visualizzate nella posta in arrivo principale.

E le soluzioni di backup di Yahoo Mail di terze parti?

Non mancano app di terze parti che offrono la funzionalità per esportare le tue e-mail Yahoo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di backup di Yahoo sono soluzioni a pagamento e potrebbero non funzionare come previsto. Se non preferisci un metodo manuale che richiede tempo, prova queste app. Ma ti consigliamo di utilizzare un software con una garanzia di rimborso.

