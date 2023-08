Come giocare a Fortnite su Android

Epic Games ha fatto un grande no-no nel 2020 rilasciando un aggiornamento di Fortnite che aggirava i pagamenti in-app di Google, il che ha portato alla rimozione del gioco dal Play Store. Sfortunatamente, l’intero fiasco ha lasciato ai giocatori opzioni limitate per riottenere l’accesso all’app ufficiale di Fortnite.

Giocare a Fortnite su dispositivi mobili richiede l’acquisizione dell’APK necessario per eseguire il sideload dell’app dall’Epic Games Store o l’utilizzo dei servizi di cloud gaming per lo streaming del titolo. Notevoli piattaforme di cloud streaming come GeForce Now di Nvidia e Xbox Cloud Gaming (xCloud) di Microsoft sono persino pronte con controlli ottimizzati per i dispositivi mobili. Con tutte queste opzioni disponibili e l’app ufficialmente revocata dal Play Store e dall’App Store, ti spiegheremo come accedere o installare l’ultima versione di Fortnite sul tuo telefono da gioco Android preferito .

Installazione dell’app Epic Games

Il primo passo per installare l’ultima versione di Fortnite sul tuo dispositivo Android è acquisire l’app Epic Games. È l’applicazione di installazione nativa di Fortnite e mantiene il gioco aggiornato senza dover passare attraverso il Play Store.

Apri Google Chrome (o qualsiasi browser mobile) e vai al sito Web ufficiale di Epic Games . Nella pagina successiva, accedi utilizzando il tuo account Epic. Scorri verso il basso e tocca Iscriviti per creare il tuo account Epic (solo nuovi utenti). Dopo aver effettuato l’accesso, vai su fortnite.com/Android sul tuo browser web. Tocca Ottienilo sull’app Epic Games per installare l’APK dell’app Epic Games. Tocca Scarica comunque se si verifica un popup di avviso (indica che il file potrebbe essere dannoso, questo accade per impostazione predefinita quando si scaricano direttamente gli APK). Individua il file e aprilo per completare l’installazione dell’APK. Nota : a seconda della versione di Android, potrebbe essere richiesto di consentire al browser di installare l’APK. Ruota l’interruttore nell’app Impostazioni, quindi torna indietro e conferma l’installazione. Al termine dell’installazione dell’APK, puoi avviare l’app Epic Games sul tuo dispositivo Android. Ora sei pronto per installare Fortnite, tocca Ottieni > Installa . Nota : potrebbe essere necessario consentire al dispositivo di scaricare da questa fonte nelle impostazioni Avvia l’app Fortnite al termine del download. Congratulazioni, ora avrai accesso a Fortnite sul tuo dispositivo Android!

Streaming di Fortnite su GeForce Now

Lo streaming di giochi tramite cloud gaming ha sempre pro e contro , quindi le tue esperienze possono variare. GeForce Now offre piani di abbonamento mensili o semestrali; puoi accedere a Fortnite con il piano gratuito, ma i tempi di coda per il servizio potrebbero interrompere di tanto in tanto le tue sessioni di gioco. Di seguito ti spieghiamo come giocare a Fortnite usando GeForce Now.

Avvia Google Play Store, cerca Nvidia GeForce Now e installa l’app. Apri l’app Nvidia GeForce Now e completa la configurazione. I nuovi utenti dovranno creare un account e verificare la loro email. Per attivare la tua iscrizione a GeForce Now, visita www.nvidia.com/en-us/geforce-now/memberships sul tuo browser web. Tocca Partecipa a qualsiasi pacchetto di abbonamento acquistabile o all’abbonamento di base gratuito. Tocca Continua sul tuo account per completare l’aggiunta del tuo abbonamento Ora riavvia l’app Nvidia GeForce Now e accedi con il tuo account. Cerca e tocca Fortnite, quindi tocca Riproduci. Tocca Connetti per collegare il tuo account per accedere automaticamente Tocca Consenti di terminare l’impostazione delle autorizzazioni per collegare Epic Games a Nvidia GeForce Now. Sei in!

Streaming di Fortnite su xCloud

Per accedere alla funzionalità di streaming della libreria Xbox Cloud Gaming, dovrai pagare per Game Pass Ultimate (include EA Play e un abbonamento a Xbox Live Gold). Tuttavia, è possibile accedere gratuitamente a giochi free-to-play come Fortnite senza alcun acquisto, rendendolo un’opzione di streaming cloud fattibile per coloro che non sono interessati all’abbonamento.

Nota : è necessario eseguire Android 6.0 o versioni successive sul dispositivo corrente per l’accesso.

Apri un browser Web e visita la home page di Xbox Cloud Gaming . Tocca la sagoma (in alto a destra) per accedere; puoi creare un account nella pagina successiva se non possiedi un account Microsoft collegato Dopo aver effettuato correttamente l’accesso, tornerai alla home page. Sfoglia o cerca “Fortnite” e tocca l’icona del titolo Una volta che sei sulla pagina di Fortnite, tocca Riproduci per iniziare a caricare il gioco. Collega il tuo account Epic Games quando l’opzione lo richiede; in caso contrario, puoi continuare a giocare a Fortnite utilizzando il tuo account Xbox con cui hai effettuato l’accesso

