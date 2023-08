Ecco tutti i colori dell’iPhone 15 che ci aspettiamo da Apple

Apple svelerà la sua nuova gamma iPhone 15 in una gamma di nuovi colori in un evento speciale che si terrà probabilmente il 12 settembre. Ecco tutti i colori che ci aspettiamo di vedere per i quattro modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Negli ultimi anni, le linee di ‌iPhone‌ sono state lanciate con solo cinque opzioni di colore, con un sesto seguito in primavera per aumentare le vendite a metà del ciclo di prodotto del dispositivo

Si prevede che Apple continuerà questa tendenza con l’iPhone 15 da 6,1 pollici e l’iPhone 15 Plus da 6,7 ​​pollici. Come lo sappiamo? Perché le immagini trapelate suggeriscono che Apple abbinerà anche i colori al cavo di ricarica fornito nella confezione con ciascun dispositivo.

In precedenza, tutti i modelli ‌iPhone‌ erano dotati di un cavo Lightning bianco con rivestimento in gomma bianca, indipendentemente dal colore del dispositivo stesso. Tuttavia, quest’anno tutti i modelli di iPhone 15 passeranno allo standard della porta USB-C e Apple sembra aver scelto di includere cavi in ​​tinta con ciascun dispositivo, forse per celebrare la transizione.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Apple in genere sceglie quattro colori dai toni più freddi per i suoi modelli di iPhone Pro. L’anno scorso, ad esempio, Apple ha offerto modelli di iPhone 14 Pro nei colori Deep Purple, Gold, Silver e Space Black. Quest’anno, tuttavia, è prevista una modifica al design che cambierà un po’ le cose.

Si prevede che i modelli Apple iPhone 15 Pro da 6,1 pollici e iPhone 15 Pro Max da 6,7 ​​pollici presenteranno per la prima volta un telaio in titanio più leggero invece di uno in acciaio inossidabile e, per mostrare al meglio il cambiamento dei materiali, Apple sta introducendo una serie di nuovi colori.

Nel frattempo, le voci suggeriscono che altri colori includeranno una tonalità grigio-argento più chiara, un colore nero siderale e un colore titanio naturale. A causa del passaggio dall’acciaio inossidabile al titanio, è improbabile che Apple quest’anno offra un’opzione dorata, nonostante la popolarità del colore in alcuni mercati asiatici. Riassumendo, le colorazioni previste saranno le seguenti:

Blu scuro

Grigio argento

Spazio nero

Titanio

Data di annuncio della serie iPhone 15

Si prevede che Apple svelerà la sua nuova gamma di iPhone 15 durante un evento che si terrà martedì 12 settembre , anche se stiamo ancora aspettando una conferma ufficiale.

Sulla base degli anni precedenti, Apple probabilmente rivelerà la data dell’evento sotto forma di inviti ai media inviati tra martedì 29 agosto e martedì 5 settembre. Resta sintonizzato su MacRumors per tutta la copertura e assicurati di controllare il nostro guide dedicate per iPhone 15 e iPhone 15 Pro per tutto ciò che sappiamo in anticipo sui dispositivi.