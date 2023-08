Gmail: come cambiare il nome visualizzato nella tua email

Il tuo nome visualizzato Gmail è essenziale quanto l’indirizzo email. È la prima cosa che vede il destinatario quando invii un’email tramite Gmail su un desktop, un telefono o un Chromebook premium . Ma molte cose possono cambiare nel tempo, incluso il cognome, l’organizzazione o il ruolo aziendale. Se il nome visualizzato della tua email attuale non riflette più la tua identità, ecco come modificarlo tramite l’app Gmail sul tuo smartphone o la versione web sul tuo computer.

La differenza tra il nome visualizzato dell’email e il nome utente in un account Gmail

Chiariamo un po’ di confusione. Il nome visualizzato Gmail e il nome utente Gmail sono due cose diverse. Il tuo nome utente Gmail è associato al tuo indirizzo email. Se il tuo indirizzo email è xyz@gmail.com , non puoi modificarlo. È il tuo indirizzo email principale su tutti i servizi Google. Non c’è modo di cambiarlo.

Google ti consente solo di modificare l’e-mail di recupero, l’e-mail di contatto o l’e-mail alternativa associata al tuo ID Gmail principale. Tuttavia, puoi modificare il nome Gmail (o il nome visualizzato) associato a ogni email inviata tramite Gmail.

Per controllare il nome e il nome utente del tuo account e-mail, apri l’e-mail in un browser e posiziona il cursore sull’immagine circolare del profilo dell’account nell’angolo in alto a destra. Vedrai il nome del tuo account (nome email) e il nome utente (indirizzo email). Dovrebbe essere lo stesso su altri servizi Google se non hai modificato il nome visualizzato di Gmail. In ogni caso, cambiarlo è relativamente facile.

Cambia il tuo nome Gmail dall’account Google

Esistono due modi per modificare la tua identità Gmail: cambiare il nome del tuo account Google o creare un nome univoco che appaia nelle email che invii. Le modifiche apportate al primo si rifletteranno su tutte le app Google e potrai farlo tramite qualsiasi app Google su Android e iOS o tramite il Web.

Cambia il tuo nome Gmail su Android

Apri l’ app Google o Gmail sul tuo telefono Android. Tocca l’immagine circolare del tuo account nell’angolo in alto a sinistra. Seleziona Gestisci il tuo account Google Scorri fino a Informazioni personali e apri il menu Nome Tocca l’ icona della matita accanto al tuo nome. Modifica il nome visualizzato dal menu seguente e tocca il pulsante Salva Potrebbe essere necessario del tempo per vedere il nome visualizzato aggiornato in Gmail e in altre app Google.

Cambia il tuo nome in Gmail sul tuo iPhone o iPad

L’app Google non è preinstallata sul tuo iPhone o iPad. Devi scaricarlo dall’App Store e seguire questi passaggi per cambiare il tuo nome in Gmail.

Scarica e installa l’app Google sul tuo iPhone o iPad. Apri l’ app Google e accedi con i dettagli del tuo account. Seleziona l’ immagine dell’account nell’angolo in alto a destra e apri Gestisci il tuo account Google . Passa alla scheda Informazioni personali . Seleziona Nome Tocca il pulsante Modifica accanto al nome corrente e autentica nuovamente il tuo account. Puoi impostare il tuo nickname dallo stesso menu. Cambia il tuo nome e cognome e tocca il pulsante Salva

Cambia il tuo nome Gmail su un computer

Accedi al tuo account Google sul tuo browser preferito. Seleziona Informazioni personali dalla barra laterale di sinistra. Fare clic su Nome Vedrai le opzioni per modificare il tuo nome e nickname. Fai clic sull’icona della matita accanto al tuo nome per modificarlo Inserisci il tuo nuovo nome e cognome, quindi fai clic sul pulsante Salva

Come cambiare il nome visualizzato in Gmail

La modifica del nome visualizzato del tuo account Google si rifletterà su tutte le app Google, incluso Gmail. Ma se desideri avere un’identità diversa nelle email che invii (e in ciò che le persone vedono quando ti inviano messaggi), cambia il tuo nome visualizzato in Gmail. Bastano pochi passaggi per apportare le modifiche necessarie, ma avrai bisogno della versione desktop, poiché non puoi farlo tramite l’app Gmail per dispositivi mobili.

Apri Gmail su un browser desktop e accedi. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra. Seleziona Visualizza tutte le impostazioni Passa alla scheda Account e importazione . Vai alla sezione Invia posta e controlla il nome e l’indirizzo email. Seleziona modifica informazioni . Questa azione apre una nuova finestra per modificare le informazioni per il tuo indirizzo email Fare clic sul pulsante di opzione accanto alla casella vuota e digitare un nuovo nome. Fai clic sul pulsante Salva modifiche e il tuo nuovo nome visualizzato sarà pronto per l’uso. Se cambi idea, puoi modificare nuovamente il nome visualizzato o ripristinare il nome email originale dallo stesso menu. La modifica futura del nome del tuo account Google non si rifletterà sul tuo nuovo nome visualizzato Gmail a meno che non ripristini il nome email originale.

Perché il mio nome Gmail non cambia?

Se la tua azienda ha disattivato l’opzione per modificare il tuo nome Gmail, non potrai modificarlo sulle app desktop o mobili. Inoltre, non cambiare frequentemente il tuo nome Gmail. A volte, sono necessarie dalle 24 alle 48 ore affinché il tuo nuovo nome diventi attivo su Gmail e potrebbe rimanere lo stesso se lo hai modificato di recente.

Cosa succede se qualcuno utilizza il mio marchio nel proprio indirizzo Gmail?

Se ritieni che qualcuno abbia creato un nuovo indirizzo email utilizzando il tuo nome registrato, contatta la persona per risolvere il problema. Google non verifica né controlla gli indirizzi email creati dagli utenti. Puoi anche iscriverti a uno dei piani Google Workspace Business e creare un indirizzo email personalizzato per la tua professione, azienda o brand. Leggi il nostro post dedicato per scoprire tutto su Google Workspace .

Mantieni il tuo nome e-mail nell’assegno

Molte cose possono cambiare nel corso degli anni, compreso il nome o l’organizzazione. Assicurati che il tuo sia aggiornato in modo che le email che invii abbiano le credenziali corrette. Puoi creare un nuovo account Gmail se desideri modificare il tuo indirizzo email. Ma se ciò significa avere a che fare con più account, ricorda di impostare il tuo account Google principale come predefinito su Android e sul Web .