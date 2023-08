il chip A17 per iPhone 15 Pro, A16 per iPhone 15

Riferimenti a quattro modelli di iPhone inediti sono stati trovati in tvOS 17 da code delver @aaronp13 e i numeri di modello sembrano confermare le scelte di chip di Apple per i dispositivi.

Apple ha aggiunto riferimenti a identificatori che includono iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 e iPhone16,2 nella prima beta di tvOS 17 e sono rimasti bloccati per diverse beta prima che Apple se ne accorgesse e li ritirasse nella beta 5. La numerazione si adatta alle voci secondo cui Apple utilizzerà il chip A17 da 3 nm per iPhone 15 Pro e Pro Max, mentre iPhone 15 e 15 Plus avranno lo stesso chip A16 utilizzato in iPhone 14 Pro e Pro Max.

15,4 e 15,5 sono nella stessa sequenza di ‌iPhone 14 Pro‌ e Pro Max, che sono rispettivamente iPhone15,2 e iPhone15,3. Apple utilizza il “15” per indicare i dispositivi con il chip A16. L’ iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus, ad esempio, sono iPhone14,7 e iPhone14,8 perché utilizzano l’A15.

Quindi, poiché ‌iPhone 15‌ e 15 Plus avranno il chip A16 già utilizzato in 14 Pro e Pro Max, 15,4 e 15,5 probabilmente fanno riferimento a questi due dispositivi. 16,1 e 16,2 saranno i primi iPhone con un nuovo chip, noto anche come A17, quindi questi numeri di modello si riferiscono probabilmente a ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max.

4 unreleased iPhone models were added in tvOS 17 beta 1 but were not noticed until now. They were removed in tvOS 17 beta 5: iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2 https://t.co/pL1OnAOQZX — Aaron (@aaronp613) August 9, 2023

Aaron ha anche trovato riferimenti a un iPhone14,1 e un ‌iPhone 14‌,9, dispositivi che avrebbero un chip A15. Non è chiaro se si tratti di dispositivi significativi o addirittura di riferimento che arriveranno in futuro. iPhone14,1 in particolare è curioso in quanto Apple ha già utilizzato gli identificatori ‌iPhone 14‌,2 tramite ‌iPhone 14‌,8.

Abbiamo sentito diverse voci sui piani di Apple di utilizzare il chip A16 per i modelli ‌iPhone 15‌ standard e il chip A17 per i modelli ‌iPhone 15 Pro‌, quindi i risultati del codice non sono una grande sorpresa. Apple ha in programma di presentare i nuovi modelli di ‌iPhone‌ in poco meno di un mese, con voci che suggeriscono che saranno svelati in occasione di un evento del 12 settembre.

