iPhone 15 potrebbe supportare velocità di ricarica fino a 35 W

Con il passaggio a USB-C, i modelli di iPhone 15 potrebbero ottenere velocità di ricarica più elevate fino a 35 W. 9to5Mac afferma di aver sentito da fonti del settore che “almeno alcuni” dei modelli di ‌iPhone 15‌ sono in grado di caricarsi a questo wattaggio più elevato.

Al momento, i modelli di iPhone 14 possono caricarsi a un massimo di circa 27 W , con i modelli Pro in grado di caricarsi un po’ più velocemente. Un aumento a 35 W accelererebbe i tempi di ricarica.

Apple non vende più un alimentatore con l’ iPhone , ma l’azienda consiglia un caricabatterie da 20 W + per una ricarica rapida in questo momento. Se i modelli di ‌iPhone 15‌ supportano una ricarica fino a 35 W, Apple potrebbe iniziare a consigliare il caricabatterie per MacBook Air da 30 W o il caricabatterie Dual USB-C da 35 W per la massima velocità di ricarica.

All’inizio di quest’anno, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che i modelli di ‌iPhone 15‌ supporteranno velocità di ricarica più elevate grazie al passaggio a USB-C. Ha affermato che le velocità più elevate sarebbero disponibili con caricabatterie USB-C certificati MFi, incluso l’alimentatore da 20 W.

