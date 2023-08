iPhone 15 Pro sarà disponibile in blu e grigio titanio, non è previsto l’oro

Si prevede che i modelli iPhone 15 Pro presenteranno per la prima volta un telaio in titanio invece di uno in acciaio inossidabile e, con lo scambio di materiali, Apple si sta concentrando anche su nuovi colori.

A luglio, abbiamo collaborato con Unknownz21 per rivelare una nuova tonalità blu scuro che Apple intende utilizzare per ‌iPhone 15 Pro‌ e, in quel momento, abbiamo anche detto che Apple stava testando una tonalità grigio argento e un colore nero siderale. . 9to5Mac ha affermato oggi di aver anche sentito che Apple introdurrà un nuovo colore blu scuro, a cui si aggiungeranno l’argento, il nero siderale e una tonalità di titanio naturale.

Il colore rosso scuro che 9to5Mac ha suggerito di vedere per l’‌iPhone 15 Pro‌ si è rivelato impreciso, con Apple che offre solo queste opzioni dai toni freddi. Inoltre, Apple non prevede di vendere un ‌iPhone 15 Pro‌ o Pro Max color oro quest’anno.

L’oro è stato a lungo uno dei colori che Apple ha reso disponibile per gli iPhone Pro a causa della popolarità del colore in luoghi come la Cina.

Secondo 9to5Mac , i modelli standard di iPhone 15 saranno disponibili in nero, verde, blu, giallo e rosa, colori di cui si diceva in precedenza.

Daremo un primo sguardo alle opzioni di colore per la gamma ‌iPhone 15‌ a settembre, con voci che suggeriscono che Apple terrà un evento martedì 12 settembre.

