“iPhone 15 Ultra” potrebbe ancora sostituire il modello “Pro Max” quest’anno

L’imminente modello di iPhone 15 di fascia alta da 6,7 ​​pollici di Apple potrebbe essere chiamato “‌iPhone 15‌ Ultra” dopo tutto, sostituendo il titolo “Pro Max”.

In un’edizione di settembre 2022 della sua newsletter settimanale “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che c’era “potenziale” per un iPhone 15 Ultra per sostituire l’ iPhone 15 Pro Max quest’anno. Mentre il cambio di nome era prevalente in diverse voci provenienti da fonti influenti come l’analista Apple Ming-Chi Kuo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, da allora l’idea è svanita e l’enfasi si è spostata su Apple che rilascia un modello del genere come nuovo dispositivo di fascia alta il prossimo anno. Invece. Ora, Andrew O’Hara di AppleInsider afferma che il nome “‌iPhone 15‌ Ultra” è tornato:

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max. — Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) August 19, 2023

O’Hara non ha molti precedenti per le voci di Apple, ma ha condiviso rendering accurati degli AirPods Pro di seconda generazione prima del loro lancio lo scorso anno. Con il suo display più grande, una maggiore durata della batteria e il teleobiettivo periscopio con zoom ottico 6x, l’ iPhone di fascia alta potrebbe giustificare il soprannome di “Ultra”.

Le scelte di denominazione di Apple sono soggette a modifiche durante il processo di sviluppo di un prodotto, spesso spiegando perché i nuovi dispositivi sono intitolati in modo diverso rispetto a quanto suggerito dalle voci. Ad esempio, ci si aspettava che gli AirPods Max si chiamassero “AirPods Studio“. Più recentemente, ci si aspettava che visionOS si chiamasse ” xrOS “. Il nome di cui si vociferava è stato trovato disseminato nei materiali di Apple dopo il WWDC, indicando che ‌visionOS‌ era un passaggio dell’ultimo minuto. Non è noto se Apple cambierà il nome del suo modello “Pro Max” quest’anno, ma l’idea era probabilmente presa in considerazione almeno e potrebbe essere ancora sul tavolo.

