La Cina supera gli Stati Uniti diventando il più grande mercato di iPhone nel secondo trimestre del 2023

La Cina nel secondo trimestre è diventata il più grande mercato di iPhone al mondo, superando gli Stati Uniti per la prima volta nella storia, sulla base dei dati analizzati dalla società di ricerche di mercato globale TechInsights (tramite The Elec ).

Secondo il Global Shipment Report della società di ricerca, la Cina ha rappresentato il 24% di tutte le spedizioni di ‌iPhone‌ nel secondo trimestre del 2023, mentre il mercato statunitense ha rappresentato il 21%.

Si dice che il ristagno del mercato statunitense degli smartphone nel secondo trimestre sia dovuto alla psicologia dei consumatori che hanno ritardato l’acquisto di nuovi telefoni in previsione del lancio dei nuovi modelli ‌iPhone‌ nella seconda metà di quest’anno. Tuttavia, TechInsight ha affermato che i suoi risultati riflettevano allo stesso tempo “il [crescente] potere economico della Cina, la fiorente classe media e le preferenze dei consumatori cinesi sui telefoni premium”.

iPhone 14 Pro Max è stato il modello più venduto

È noto da tempo che i consumatori asiatici preferiscono gli smartphone di dimensioni più grandi e un’analisi separata suggerisce che questo fattore potrebbe aver aumentato le vendite complessive dei modelli di iPhone 14 Pro Max. Secondo lo Smartphone Model Market Tracker di Omdia per il 2Q23 , nel periodo gennaio-giugno, l’iPhone 14 Pro‌ Max di Apple ha spedito 26,5 milioni di unità a livello globale, il massimo tra qualsiasi modello di qualsiasi produttore. L’‌iPhone 14 Pro‌ è arrivato al secondo posto con 21 milioni di unità.

L’anno scorso, l’ iPhone 13 è stato il dispositivo più venduto sul mercato, indicando una preferenza tra i consumatori per i dispositivi entry-level piuttosto che per quelli di fascia alta. Il panorama sembra essere cambiato da allora, con i successivi smartphone che offrono aggiornamenti incrementali rispetto ai cambiamenti all’ingrosso e un crescente malessere tra i consumatori che li spinge verso modelli di fascia più alta.

Si prevede che questa tendenza continui e Apple probabilmente sfrutterà la situazione quest’anno differenziando ulteriormente tra la sua gamma iPhone 15 e iPhone 15 Pro . Non solo si prevede che Apple renda il suo nuovo e più potente processore A17 esclusivo per ‌iPhone 15 Pro‌, ma si prevede anche che la società segmenterà le sue opzioni di livello superiore riservando la tecnologia degli obiettivi con zoom periscopico per ‌iPhone 15 Pro‌ Max di fascia alta come straordinario caratteristica.

