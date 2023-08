Sneaker Apple degli anni ’90 ultra rare ora in vendita a $ 50.000

Un rarissimo paio di sneaker ufficiali con marchio Apple sono ora in vendita dalla casa d’aste Sotheby’s per $ 50.000 (tramite BBC News ).

Le sneakers Omega Sports Apple Computer presentano una tomaia in pelle bianca con loghi Apple arcobaleno sulla linguetta e accanto ai lacci, oltre a una finestra di ammortizzazione dell’aria nel tallone. Sono disponibili nella taglia USA 10.5 da uomo e sono accompagnati da un paio alternativo di lacci rossi.

Nel 1986, Apple offrì brevemente un catalogo di articoli e abbigliamento a marchio Apple disponibili sotto “The Apple Collection”, con il logo arcobaleno e immagini di computer Macintosh. Eppure queste scarpe sono state realizzate su misura per i dipendenti Apple negli anni ’90, disponibili solo come omaggio una tantum durante una conferenza. Non sono mai state vendute al pubblico prima e Sotheby’s afferma che il paio di scarpe da ginnastica è “uno dei più oscuri esistenti”. L’elenco online recita:

Realizzate su misura per i dipendenti Apple, queste scarpe da ginnastica ultra rare sono state un omaggio una tantum in occasione di una National Sales Conference a metà degli anni ’90. Più di 22.000 consumatori Apple hanno acquistato abbigliamento e accessori dal marchio nel 1985, a testimonianza della dedizione del pubblico in tutte le categorie. Per i prodotti al di fuori della zona di competenza di Apple, collaboreranno con marchi leader come Lamy, Honda e Braun per applicare il loro iconico marchio Apple a vari prodotti white label. Caratterizzato da una tomaia prevalentemente bianca, il logo Apple arcobaleno della vecchia scuola – sia sulla linguetta che sul quarto laterale – è un dettaglio straordinario. Non avendo mai raggiunto il grande pubblico, questo particolare paio di sneakers è uno dei più oscuri esistenti e molto ambito sul mercato della rivendita.

Anche se si dice che siano “nuovi nella confezione”, ci sono lievi imperfezioni come l’ingiallimento intorno alle intersuole e alla colla, e leggeri segni sulle dita dei piedi dovuti alla loro età.

